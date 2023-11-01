https://ria.ru/20231101/pogoda-1906590450.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 01.11.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

Облачно, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:16

2023-11-01T08:16

2023-11-01T08:16

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачно, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, с прояснениями, без осадков. Ближе к полуночи начнется дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 13-15 градусов, по области плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер южный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец