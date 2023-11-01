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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 01.11.2023
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08:16 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/pogoda-1906590450.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 01.11.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачно, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:16
2023-11-01T08:16
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачно, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве облачно, с прояснениями, без осадков. Ближе к полуночи начнется дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 13-15 градусов, по области плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер южный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

В Москве в среду ожидается облачная погода без осадков и до плюс 15 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Облачно, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве облачно, с прояснениями, без осадков. Ближе к полуночи начнется дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 13-15 градусов, по области плюс 11 - плюс 16 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер южный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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