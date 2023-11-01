https://ria.ru/20231101/podzhog-1906654000.html
В Вене подожгли еврейскую часть Центрального кладбища
В Вене подожгли еврейскую часть Центрального кладбища - РИА Новости, 01.11.2023
В Вене подожгли еврейскую часть Центрального кладбища
Неизвестные в ночь на вторник подожгли еврейскую часть кладбища в Вене, полиция проводит расследование, об этом написал президент еврейской общины Австрии Оскар РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:55
2023-11-01T12:55
2023-11-01T16:27
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ВЕНА, 1 ноя - РИА Новости. Неизвестные в ночь на вторник подожгли еврейскую часть кладбища в Вене, полиция проводит расследование, об этом написал президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч в своем аккаунте в соцсети Х. "Ночью на еврейской части Центрального кладбища (IV ворота) был устроен пожар. Выгорел вестибюль ритуального зала. На внешних стенах были нанесены свастики. Никто из людей не пострадал. Пожарные и полиция проводят расследование", - говорится в сообщении. Канцлер Австрии Карл Нехаммер осудил действия злоумышленников. "Я решительно осуждаю нападение на еврейское кладбище в Вене. Антисемитизму нет места в нашем обществе, и борьба с ним будет вестись всеми политическими и конституционными средствами. Я надеюсь, что виновные будут быстро найдены", - написал Нехаммер в своем аккаунте в соцсети Х.
https://ria.ru/20231031/parizh-1906385129.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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в мире, вена, австрия, карл нехаммер
В мире, Вена, Австрия, Карл Нехаммер
В Вене подожгли еврейскую часть Центрального кладбища
В Вене неизвестные подожгли еврейскую часть Центрального кладбища