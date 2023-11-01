https://ria.ru/20231101/podtopleniya-1906574893.html

Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах

Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах - РИА Новости, 01.11.2023

Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах

Скопление льда на реках во время ледостава может привести на этой неделе к подтоплению пойм в шести регионах четырех федеральных округов России, предупреждает... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:48

2023-11-01T02:48

2023-11-01T02:48

россия

пермский край

камчатский край

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скопление льда на реках во время ледостава может привести на этой неделе к подтоплению пойм в шести регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Вероятность формирования на реках зажорных явлений с выходом воды на поймы прогнозируется в Хабаровском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Бурятия и Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что высокая водность рек также наблюдается на территории Камчатского края. "Из-за прогнозируемых осадков существует вероятность выхода воды на поймы с подтоплением низменных мест в Тигильском, Пенжинском и Усть-Большереченском районах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20231031/pogoda-1906321221.html

россия

пермский край

камчатский край

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россия, пермский край, камчатский край, внии гочс, происшествия