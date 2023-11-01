https://ria.ru/20231101/podtopleniya-1906574893.html
Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах
Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах - РИА Новости, 01.11.2023
Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах
Скопление льда на реках во время ледостава может привести на этой неделе к подтоплению пойм в шести регионах четырех федеральных округов России, предупреждает... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:48
2023-11-01T02:48
2023-11-01T02:48
россия
пермский край
камчатский край
внии гочс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790233565_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_71142e9f5f7c036540a4ade93420ef51.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скопление льда на реках во время ледостава может привести на этой неделе к подтоплению пойм в шести регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Вероятность формирования на реках зажорных явлений с выходом воды на поймы прогнозируется в Хабаровском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Бурятия и Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что высокая водность рек также наблюдается на территории Камчатского края. "Из-за прогнозируемых осадков существует вероятность выхода воды на поймы с подтоплением низменных мест в Тигильском, Пенжинском и Усть-Большереченском районах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
https://ria.ru/20231031/pogoda-1906321221.html
россия
пермский край
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790233565_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28d3d8744ed1f4053416865aea724457.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермский край, камчатский край, внии гочс, происшествия
Россия, Пермский край, Камчатский край, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах
ВНИИ ГОЧС: скопление льда на реках может вызвать подтопления пойм шести регионов