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Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах - РИА Новости, 01.11.2023
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02:48 01.11.2023
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Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах
Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах - РИА Новости, 01.11.2023
Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах
Скопление льда на реках во время ледостава может привести на этой неделе к подтоплению пойм в шести регионах четырех федеральных округов России, предупреждает... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:48
2023-11-01T02:48
россия
пермский край
камчатский край
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скопление льда на реках во время ледостава может привести на этой неделе к подтоплению пойм в шести регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Вероятность формирования на реках зажорных явлений с выходом воды на поймы прогнозируется в Хабаровском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Бурятия и Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что высокая водность рек также наблюдается на территории Камчатского края. "Из-за прогнозируемых осадков существует вероятность выхода воды на поймы с подтоплением низменных мест в Тигильском, Пенжинском и Усть-Большереченском районах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
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россия, пермский край, камчатский край, внии гочс, происшествия
Россия, Пермский край, Камчатский край, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Скопление льда может вызвать подтопления пойм в шести регионах

ВНИИ ГОЧС: скопление льда на реках может вызвать подтопления пойм шести регионов

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкПодтопленные березы
Подтопленные березы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скопление льда на реках во время ледостава может привести на этой неделе к подтоплению пойм в шести регионах четырех федеральных округов России, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Вероятность формирования на реках зажорных явлений с выходом воды на поймы прогнозируется в Хабаровском, Забайкальском и Пермском краях, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Бурятия и Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что высокая водность рек также наблюдается на территории Камчатского края. "Из-за прогнозируемых осадков существует вероятность выхода воды на поймы с подтоплением низменных мест в Тигильском, Пенжинском и Усть-Большереченском районах", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.
 
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