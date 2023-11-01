https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906781934.html
Свыше 600 жителей Подмосковья прошли обучение в сфере IT
Свыше 600 жителей Подмосковья прошли обучение в сфере IT - РИА Новости, 01.11.2023
Свыше 600 жителей Подмосковья прошли обучение в сфере IT
В 2023 году в Московской области более 600 человек прошли обучение в сфере IT, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:24
2023-11-01T18:24
2023-11-01T18:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В 2023 году в Московской области более 600 человек прошли обучение в сфере IT, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года в рамках национального проекта "Демография" обучение в сфере IT прошли более 600 человек. Женщины с детьми дошкольного возраста активнее всего выбирают программы в сфере интернет-маркетинга", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что на сайте "Работа в России" можно подать заявку на обучение в сферах IT, интернет-маркетинга и других. Обучение бесплатное и его проводят для отдельных категорий жителей Подмосковья. Направление можно выбрать любое и все программы обучения доступны на портале "Работа в России". Это отличная возможность получить новую профессию, улучшить свои навыки и достойно выйти на современный рынок труда.
https://ria.ru/20231030/gaz-1906216339.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В 2023 году в Московской области более 600 человек прошли обучение в сфере IT, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала года в рамках национального проекта "Демография" обучение в сфере IT прошли более 600 человек. Женщины с детьми дошкольного возраста активнее всего выбирают программы в сфере интернет-маркетинга", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева
, ее цитирует пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что на сайте "Работа в России" можно подать заявку на обучение в сферах IT, интернет-маркетинга и других.
Обучение бесплатное и его проводят для отдельных категорий жителей Подмосковья. Направление можно выбрать любое и все программы обучения доступны на портале "Работа в России". Это отличная возможность получить новую профессию, улучшить свои навыки и достойно выйти на современный рынок труда.