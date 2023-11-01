https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906781507.html

Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья

Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 01.11.2023

Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья

В медицинские организации Московской области установили новое тяжелое оборудование, которое закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:23

2023-11-01T18:23

2023-11-01T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

лобня

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В медицинские организации Московской области установили новое тяжелое оборудование, которое закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба Минздрава региона. Например, в Воскресенской больнице заработал новый рентген-аппарат, в больницах Лобни и Балашихи – маммографы, а в Дмитрове установили новый флюорограф. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что подмосковные стационары и поликлиники продолжают оснащать современным тяжелым оборудованием. "В Подмосковье реализуется трехлетняя программа по замене устаревших аналоговых рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов на цифровые. Так, еще четыре новых аппарата установлены в Лобненской, Балашихинской, Воскресенской и Дмитровской больницах. На эти цели было направлено почти 70 миллионов рублей", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, с помощью нового цифрового маммографа в больнице Лобни смогут проводить более качественную диагностику молочных желез, выявлять на ранней стадии различные новообразования, в том числе и злокачественные. Маммограф уже работает, он установлен во взрослой поликлинике №1. Также новый маммограф заработал в поликлинике №4 больницы Балашихи. С его открытием медики дополнительно смогут проводить еще около 5 тысяч исследований в год. Еще в поликлинике работают аппараты КТ, МРТ и рентген-оборудование. Цифровой рентген-аппарат в Воскресенске заработал во взрослой поликлинике. На нем будут проводить порядка 40 исследований в смену. "Это современный цифровой диагностический аппарат, который позволяет сделать снимки высокого качества для более детальной диагностики и выявления патологии на ранних стадиях. Также имеется возможность отправки изображений для получения "второго мнения" специалистов. Результат исследования автоматически сохраняется в электронной медкарте пациента, за ним не нужно приходить поликлинику. С вводом в эксплуатацию данного аппарата повышается доступность оказания медицинской помощи", - сказал заведующий отделением лучевой диагностики больницы Воскресенска Алексей Соломатин. В пресс-службе добавили, что еще новый цифровой флюорограф появился во взрослой поликлинике больницы Дмитрова. Сейчас там продолжается капремонт. Аппарат введут в работу после завершения работ и открытия поликлиники.

https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html

https://ria.ru/20231031/meditsina-1906514897.html

московская область (подмосковье)

балашиха

лобня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, лобня, светлана стригункова , андрей воробьев