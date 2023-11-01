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Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 01.11.2023
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Новости Подмосковья
 
18:23 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906781507.html
Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья
Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 01.11.2023
Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья
В медицинские организации Московской области установили новое тяжелое оборудование, которое закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:23
2023-11-01T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
балашиха
лобня
светлана стригункова
андрей воробьев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В медицинские организации Московской области установили новое тяжелое оборудование, которое закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба Минздрава региона. Например, в Воскресенской больнице заработал новый рентген-аппарат, в больницах Лобни и Балашихи – маммографы, а в Дмитрове установили новый флюорограф. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что подмосковные стационары и поликлиники продолжают оснащать современным тяжелым оборудованием. "В Подмосковье реализуется трехлетняя программа по замене устаревших аналоговых рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов на цифровые. Так, еще четыре новых аппарата установлены в Лобненской, Балашихинской, Воскресенской и Дмитровской больницах. На эти цели было направлено почти 70 миллионов рублей", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба. По информации ведомства, с помощью нового цифрового маммографа в больнице Лобни смогут проводить более качественную диагностику молочных желез, выявлять на ранней стадии различные новообразования, в том числе и злокачественные. Маммограф уже работает, он установлен во взрослой поликлинике №1. Также новый маммограф заработал в поликлинике №4 больницы Балашихи. С его открытием медики дополнительно смогут проводить еще около 5 тысяч исследований в год. Еще в поликлинике работают аппараты КТ, МРТ и рентген-оборудование. Цифровой рентген-аппарат в Воскресенске заработал во взрослой поликлинике. На нем будут проводить порядка 40 исследований в смену. "Это современный цифровой диагностический аппарат, который позволяет сделать снимки высокого качества для более детальной диагностики и выявления патологии на ранних стадиях. Также имеется возможность отправки изображений для получения "второго мнения" специалистов. Результат исследования автоматически сохраняется в электронной медкарте пациента, за ним не нужно приходить поликлинику. С вводом в эксплуатацию данного аппарата повышается доступность оказания медицинской помощи", - сказал заведующий отделением лучевой диагностики больницы Воскресенска Алексей Соломатин. В пресс-службе добавили, что еще новый цифровой флюорограф появился во взрослой поликлинике больницы Дмитрова. Сейчас там продолжается капремонт. Аппарат введут в работу после завершения работ и открытия поликлиники.
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html
https://ria.ru/20231031/meditsina-1906514897.html
московская область (подмосковье)
балашиха
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московская область (подмосковье), балашиха, лобня, светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Лобня, Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Новое тяжелое оборудование поступило в больницы Подмосковья

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник в регистратуре
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В медицинские организации Московской области установили новое тяжелое оборудование, которое закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Например, в Воскресенской больнице заработал новый рентген-аппарат, в больницах Лобни и Балашихи – маммографы, а в Дмитрове установили новый флюорограф.
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Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что подмосковные стационары и поликлиники продолжают оснащать современным тяжелым оборудованием.
"В Подмосковье реализуется трехлетняя программа по замене устаревших аналоговых рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов на цифровые. Так, еще четыре новых аппарата установлены в Лобненской, Балашихинской, Воскресенской и Дмитровской больницах. На эти цели было направлено почти 70 миллионов рублей", - сказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
По информации ведомства, с помощью нового цифрового маммографа в больнице Лобни смогут проводить более качественную диагностику молочных желез, выявлять на ранней стадии различные новообразования, в том числе и злокачественные. Маммограф уже работает, он установлен во взрослой поликлинике №1. Также новый маммограф заработал в поликлинике №4 больницы Балашихи. С его открытием медики дополнительно смогут проводить еще около 5 тысяч исследований в год.
Еще в поликлинике работают аппараты КТ, МРТ и рентген-оборудование. Цифровой рентген-аппарат в Воскресенске заработал во взрослой поликлинике. На нем будут проводить порядка 40 исследований в смену.
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"Это современный цифровой диагностический аппарат, который позволяет сделать снимки высокого качества для более детальной диагностики и выявления патологии на ранних стадиях. Также имеется возможность отправки изображений для получения "второго мнения" специалистов. Результат исследования автоматически сохраняется в электронной медкарте пациента, за ним не нужно приходить поликлинику. С вводом в эксплуатацию данного аппарата повышается доступность оказания медицинской помощи", - сказал заведующий отделением лучевой диагностики больницы Воскресенска Алексей Соломатин.
В пресс-службе добавили, что еще новый цифровой флюорограф появился во взрослой поликлинике больницы Дмитрова. Сейчас там продолжается капремонт. Аппарат введут в работу после завершения работ и открытия поликлиники.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаЛобняСветлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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