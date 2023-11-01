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Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:53 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html
Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье
Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2023
Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье
В Подмосковье теперь работает самозапись на флюорографию, самостоятельно записаться на процедуру могут граждане старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:53
2023-11-01T14:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковье теперь работает самозапись на флюорографию, самостоятельно записаться на процедуру могут граждане старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Раньше в Подмосковье записать на это исследование мог только медицинский работник. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить каждый год мужчинам и женщинам. "Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование свыше года", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что прохождение флюорографии возможно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на процедуру можно по телефону 122, через портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике. Диагностику выполняют бесплатно, по полису ОМС.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова

Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковье теперь работает самозапись на флюорографию, самостоятельно записаться на процедуру могут граждане старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Раньше в Подмосковье записать на это исследование мог только медицинский работник. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить каждый год мужчинам и женщинам.
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"Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование свыше года", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что прохождение флюорографии возможно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на процедуру можно по телефону 122, через портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике. Диагностику выполняют бесплатно, по полису ОМС.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана Стригункова
 
 
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