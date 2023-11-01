https://ria.ru/20231101/podmoskove-1906702926.html

Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье

Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье - РИА Новости, 01.11.2023

Самозапись на флюорографию теперь доступна в Подмосковье

В Подмосковье теперь работает самозапись на флюорографию, самостоятельно записаться на процедуру могут граждане старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:53

2023-11-01T14:53

2023-11-01T14:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковье теперь работает самозапись на флюорографию, самостоятельно записаться на процедуру могут граждане старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Раньше в Подмосковье записать на это исследование мог только медицинский работник. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что флюорография позволяет на ранней стадии выявить различные опасные заболевания органов дыхания. Исследование необходимо проходить каждый год мужчинам и женщинам. "Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование свыше года", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что прохождение флюорографии возможно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на процедуру можно по телефону 122, через портал госуслуг "Здоровье", инфомат в поликлинике. Диагностику выполняют бесплатно, по полису ОМС.

https://ria.ru/20231031/meditsina-1906514897.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова