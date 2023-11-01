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"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине - РИА Новости, 01.11.2023
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10:20 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/pobeda-1906610687.html
"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине
"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине - РИА Новости, 01.11.2023
"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине
РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:20
2023-11-01T10:20
в мире
украина
россия
сша
джо байден
ллойд остин
сергей лавров
пентагон
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия одержит победу на Украине, если Запад оставит Киев без поддержки, приводит агентство Reuters слова министра обороны США Ллойда Остина."Я гарантирую, что без нашей поддержки у Путина все получится", – заявил глава Пентагона.Остин также добавил, что администрация Байдена хотела бы продолжения контрнаступления ВСУ зимой.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231101/ssha-1906582656.html
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, ллойд остин, сергей лавров, пентагон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО, Вооруженные силы Украины
"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине

Остин: Украину ждет неминуемое поражение без поддержки Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия одержит победу на Украине, если Запад оставит Киев без поддержки, приводит агентство Reuters слова министра обороны США Ллойда Остина.
"Я гарантирую, что без нашей поддержки у Путина все получится", – заявил глава Пентагона.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Завтра не наступит". В США увидели тревожный сигнал для Украины
Вчера, 06:06
Остин также добавил, что администрация Байдена хотела бы продолжения контрнаступления ВСУ зимой.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ
Вчера, 09:06
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжо БайденЛлойд ОстинСергей ЛавровПентагонНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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