https://ria.ru/20231101/pobeda-1906610687.html

"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине

"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине - РИА Новости, 01.11.2023

"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине

РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:20

2023-11-01T10:20

2023-11-01T10:20

в мире

украина

россия

сша

джо байден

ллойд остин

сергей лавров

пентагон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия одержит победу на Украине, если Запад оставит Киев без поддержки, приводит агентство Reuters слова министра обороны США Ллойда Остина."Я гарантирую, что без нашей поддержки у Путина все получится", – заявил глава Пентагона.Остин также добавил, что администрация Байдена хотела бы продолжения контрнаступления ВСУ зимой.Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден запрашивает у конгресса 61,3 миллиарда долларов помощи для Украины и 14,3 миллиарда долларов — для Израиля. До этого он выступил с телеобращением к нации, в котором призвал конгресс дать ему возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине. Байден направил в Капитолий экстренный бюджетный запрос на помощь Украине, Израилю и иным "критически значимым" американским союзникам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231101/ssha-1906582656.html

https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, джо байден, ллойд остин, сергей лавров, пентагон, нато, вооруженные силы украины