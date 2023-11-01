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В подмосковном кадетском училище приостановили работу пищеблока - РИА Новости, 01.11.2023
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10:37 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/pischeblok-1906615581.html
В подмосковном кадетском училище приостановили работу пищеблока
В подмосковном кадетском училище приостановили работу пищеблока - РИА Новости, 01.11.2023
В подмосковном кадетском училище приостановили работу пищеблока
Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в подмосковном кадетском училище в связи с кишечной инфекцией у воспитанников, сообщили журналистам в управлении... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:37
2023-11-01T10:37
происшествия
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в подмосковном кадетском училище в связи с кишечной инфекцией у воспитанников, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области. "Причина возникновения очага ОКИ устанавливается, проводятся лабораторные исследования, о результатах которых будет сообщено дополнительно. В школе проводятся дезинфекционные мероприятия. Работа пищеблока остановлена. В столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья", - говорится в сообщении. За медицинской помощью обратились 24 человека, 19 из них госпитализированы, уточнили в ведомстве. Круг контактных лиц установлен, добавили в управлении.
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происшествия, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В подмосковном кадетском училище приостановили работу пищеблока

Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в подмосковном кадетском училище

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор приостановил работу пищеблока в подмосковном кадетском училище в связи с кишечной инфекцией у воспитанников, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
"Причина возникновения очага ОКИ устанавливается, проводятся лабораторные исследования, о результатах которых будет сообщено дополнительно. В школе проводятся дезинфекционные мероприятия. Работа пищеблока остановлена. В столовой отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья", - говорится в сообщении.
За медицинской помощью обратились 24 человека, 19 из них госпитализированы, уточнили в ведомстве. Круг контактных лиц установлен, добавили в управлении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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