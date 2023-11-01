https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html

В Госдуме предложили организовать практику для студентов педвузов в ППЭ

В Госдуме предложили организовать практику для студентов педвузов в ППЭ - РИА Новости, 01.11.2023

В Госдуме предложили организовать практику для студентов педвузов в ППЭ

Первый зампред ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность прохождения практики... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:13

2023-11-01T08:13

2023-11-01T17:58

общество

сергей кравцов

яна лантратова

госдума рф

навигатор абитуриента

университетская наука

год педагога и наставника

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МОСКВА, 1 ноя- РИА Новости. Первый зампред ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность прохождения практики студентами педагогических высших учебных заведений в пунктах проведения экзамена (ППЭ), документ есть в распоряжении РИА Новости. "На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), рассмотреть возможность организации массовой производственной практики в качестве сотрудников ППЭ для студентов педагогических высших учебных заведений и представить позицию Министерства по данному вопросу", - написано в запросе. В нем отмечается, что привлечение учителей к организаторской работе на ППЭ отвлекает их от основной деятельности и является неэффективным расходованием трудовых ресурсов. С такой задачей могли бы справиться студенты педагогических вузов, которые активно участвуют в проведении ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. Директора 30 школ предложили привлечь студентов 1-3 курсов педагогических вузов в рамках производственной практики к работе на ППЭ, сказано в обращении. "При этом руководители образовательных учреждений отмечают, что в настоящий момент ректораты данных вузов отказываются предоставить студентов-практикантов для работы в ППЭ, ссылаясь на отсутствие таких указаний со стороны вышестоящих инстанций, в том числе Министерства просвещения Российской Федерации", - заключается в документе.

https://ria.ru/20230930/pedvuz-1899605713.html

https://ria.ru/20231016/uchitel-1903178248.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кравцов, яна лантратова, госдума рф, навигатор абитуриента, университетская наука