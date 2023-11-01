https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html
В Госдуме предложили организовать практику для студентов педвузов в ППЭ
В Госдуме предложили организовать практику для студентов педвузов в ППЭ - РИА Новости, 01.11.2023
В Госдуме предложили организовать практику для студентов педвузов в ППЭ
Первый зампред ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность прохождения практики... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:13
2023-11-01T08:13
2023-11-01T17:58
общество
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яна лантратова
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МОСКВА, 1 ноя- РИА Новости. Первый зампред ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность прохождения практики студентами педагогических высших учебных заведений в пунктах проведения экзамена (ППЭ), документ есть в распоряжении РИА Новости. "На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), рассмотреть возможность организации массовой производственной практики в качестве сотрудников ППЭ для студентов педагогических высших учебных заведений и представить позицию Министерства по данному вопросу", - написано в запросе. В нем отмечается, что привлечение учителей к организаторской работе на ППЭ отвлекает их от основной деятельности и является неэффективным расходованием трудовых ресурсов. С такой задачей могли бы справиться студенты педагогических вузов, которые активно участвуют в проведении ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей. Директора 30 школ предложили привлечь студентов 1-3 курсов педагогических вузов в рамках производственной практики к работе на ППЭ, сказано в обращении. "При этом руководители образовательных учреждений отмечают, что в настоящий момент ректораты данных вузов отказываются предоставить студентов-практикантов для работы в ППЭ, ссылаясь на отсутствие таких указаний со стороны вышестоящих инстанций, в том числе Министерства просвещения Российской Федерации", - заключается в документе.
https://ria.ru/20230930/pedvuz-1899605713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, яна лантратова, госдума рф, навигатор абитуриента, университетская наука
Общество, Сергей Кравцов, Яна Лантратова, Госдума РФ, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Год педагога и наставника
В Госдуме предложили организовать практику для студентов педвузов в ППЭ
Депутат Лантратова предложила организовать практику для студентов педвузов в ППЭ
МОСКВА, 1 ноя- РИА Новости. Первый зампред ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность прохождения практики студентами педагогических высших учебных заведений в пунктах проведения экзамена (ППЭ), документ есть в распоряжении РИА Новости.
"На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич (Кравцов - ред.), рассмотреть возможность организации массовой производственной практики в качестве сотрудников ППЭ для студентов педагогических высших учебных заведений и представить позицию Министерства по данному вопросу", - написано в запросе.
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В нем отмечается, что привлечение учителей к организаторской работе на ППЭ отвлекает их от основной деятельности и является неэффективным расходованием трудовых ресурсов. С такой задачей могли бы справиться студенты педагогических вузов, которые активно участвуют в проведении ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей.
Директора 30 школ предложили привлечь студентов 1-3 курсов педагогических вузов в рамках производственной практики к работе на ППЭ, сказано в обращении.
"При этом руководители образовательных учреждений отмечают, что в настоящий момент ректораты данных вузов отказываются предоставить студентов-практикантов для работы в ППЭ, ссылаясь на отсутствие таких указаний со стороны вышестоящих инстанций, в том числе Министерства просвещения Российской Федерации", - заключается в документе.
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