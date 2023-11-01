https://ria.ru/20231101/patriot-1906573093.html

"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу

"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу - РИА Новости, 01.11.2023

"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу

Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе нарастает из-за растущих возможностей России, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:25

2023-11-01T02:25

2023-11-01T02:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

европа

китай

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

искандер

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе нарастает из-за растущих возможностей России, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Россия не только продолжает производить в разы больше ракет "земля-воздух", чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер». <...>. Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе ", — указало издание.В MWM считают, что армия США слишком медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как Россия, а также Китай продолжают расширять возможности своих ракет. Развертывание американской противовоздушной обороны на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы Запада и делает его еще более уязвимым в других регионах планеты, отметили в издании.Журналисты заявили, что наиболее распространенный американский ЗРК Patriot не может надежно перехватывать российские ракеты комплекса "Искандер".Ранее армия России уже демонстрировала свои по возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американский ЗРК Patriot. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20231022/pvo-1904449896.html

https://ria.ru/20231026/kinzhal-1905335313.html

россия

сша

европа

китай

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в мире, россия, сша, европа, китай, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, искандер