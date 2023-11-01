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"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу
"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу - РИА Новости, 01.11.2023
"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу
Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе нарастает из-за растущих возможностей России, пишет американский журнал Military Watch Magazine. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:25
2023-11-01T02:25
2023-11-01T02:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
европа
китай
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
искандер
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе нарастает из-за растущих возможностей России, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Россия не только продолжает производить в разы больше ракет "земля-воздух", чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер». <...>. Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе ", — указало издание.В MWM считают, что армия США слишком медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как Россия, а также Китай продолжают расширять возможности своих ракет. Развертывание американской противовоздушной обороны на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы Запада и делает его еще более уязвимым в других регионах планеты, отметили в издании.Журналисты заявили, что наиболее распространенный американский ЗРК Patriot не может надежно перехватывать российские ракеты комплекса "Искандер".Ранее армия России уже демонстрировала свои по возможности по поражению западных зенитно-ракетных комплексов, поставляемых на Украину. В мае Воздушно-космические силы поразили гиперзвуковой ракетой "Кинжал" американский ЗРК Patriot. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20231022/pvo-1904449896.html
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в мире, россия, сша, европа, китай, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, искандер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Европа, Китай, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Искандер
"Не справимся": в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу
MWM: Россия наращивает давление на противовоздушную оборону Запада