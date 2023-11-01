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Колумбия отозвала посла в Израиле для консультаций

Колумбия отозвала посла в Израиле для консультаций - РИА Новости, 01.11.2023

Колумбия отозвала посла в Израиле для консультаций

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил в соцсети Х, что отзывает посла из Тель-Авива для консультаций, отметив, что продолжение "резни палестинского народа"... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:36

2023-11-01T03:36

2023-11-01T03:36

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израиль

колумбия

тель-авив

густаво петро

хамас

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МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил в соцсети Х, что отзывает посла из Тель-Авива для консультаций, отметив, что продолжение "резни палестинского народа" может привести к разрыву отношений. "Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться", - написал Петро в своем блоге. С аналогичными действиями после израильского удара по лагерю беженцев Джебалия выступило правительство Чили. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, колумбия, тель-авив, густаво петро, хамас, оон