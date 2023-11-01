https://ria.ru/20231101/otravlenie-1906589605.html

В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением

В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением - РИА Новости, 01.11.2023

В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением

В Подмосковных Луховицах госпитализированы кадеты с, предположительно, ротавирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело об оказании слуг, не отвечающим... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:10

2023-11-01T08:10

2023-11-01T08:10

происшествия

московская область (подмосковье)

луховицы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковных Луховицах госпитализированы кадеты с, предположительно, ротавирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело об оказании слуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает ГСУСК России по Московской области. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц (статья 238 УК РФ) ... Предварительная причина плохого самочувствия детей - ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи будут осматривать учреждение, также запланированы "допросы руководства училища и детей". Кроме того, сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор. По данным подмосковной прокуратуры, вечером во вторник были госпитализированы 20 кадетов.

https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906485455.html

московская область (подмосковье)

луховицы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), луховицы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)