https://ria.ru/20231101/otravlenie-1906589605.html
В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением
В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением - РИА Новости, 01.11.2023
В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением
В Подмосковных Луховицах госпитализированы кадеты с, предположительно, ротавирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело об оказании слуг, не отвечающим... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T08:10
2023-11-01T08:10
2023-11-01T08:10
происшествия
московская область (подмосковье)
луховицы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковных Луховицах госпитализированы кадеты с, предположительно, ротавирусной инфекцией, возбуждено уголовное дело об оказании слуг, не отвечающим требованиям безопасности, сообщает ГСУСК России по Московской области. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление детей в одном из училищ Луховиц (статья 238 УК РФ) ... Предварительная причина плохого самочувствия детей - ротавирусная инфекция", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи будут осматривать учреждение, также запланированы "допросы руководства училища и детей". Кроме того, сведения о произошедшем направлены в Роспотребнадзор. По данным подмосковной прокуратуры, вечером во вторник были госпитализированы 20 кадетов.
https://ria.ru/20231031/otravlenie-1906485455.html
московская область (подмосковье)
луховицы
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), луховицы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Подмосковье госпитализировали 20 кадетов с отравлением
В Подмосковье завели дело после госпитализации 20 кадетов с отравлением