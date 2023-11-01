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Иран пообещал обсудить с ХАМАС освобождение таиландских пленных, пишут СМИ

Иран пообещал обсудить с ХАМАС освобождение таиландских пленных, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

Иран пообещал обсудить с ХАМАС освобождение таиландских пленных, пишут СМИ

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с главой МИД Таиланда Панпри Пхиттхануконом в Катаре пообещал обсудить с представителями... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T05:58

2023-11-01T05:58

2023-11-01T05:58

в мире

израиль

таиланд

иран

хосейн амир абдоллахиан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с главой МИД Таиланда Панпри Пхиттхануконом в Катаре пообещал обсудить с представителями палестинского движения ХАМАС вопрос освобождения таиландских пленных, передает агентство Mehr. Во вторник издание Thai PBS сообщало, что министр иностранных дел Таиланда проведет переговоры с официальными лицами Катара и Египта, чтобы добиться помощи в освобождении таиландских граждан, которые занимают первое место по числу иностранных заложников в секторе Газа. "В ходе встречи главный дипломат Таиланда выразил обеспокоенность недавними событиями в секторе Газа, попросив Амира Абдоллахиана помочь в освобождении таиландских граждан, которые удерживаются в ходе конфликта... Амир Абдоллахиан, со своей стороны, заявил, что передаст это послание представителям ХАМАС", - пишет агентство. На сегодняшний день Таиланд занимает первое место по числу иностранных граждан, находящихся в заложниках у ХАМАС, - 22 человека. Также в плену удерживаются около 20 граждан Аргентины и 17 граждан Непала. Россиян, предположительно, трое, еще несколько числятся пропавшими без вести. Общее число заложников превысило 240 человек, из них большинство - это израильтяне. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231031/plennye-1906544716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, таиланд, иран, хосейн амир абдоллахиан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году