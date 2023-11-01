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Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/oruzhie-1906657848.html
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию - РИА Новости, 01.11.2023
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию
Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:04
2023-11-01T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
технологии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. "В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов", - добавил он. Министр пояснил, что свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей. По словам Шойгу, итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне, это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.
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безопасность, россия, сергей шойгу, технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию

Шойгу: за год подготовили 93 тысячи специалистов по высокотехнологичному оружию

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.
"В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов", - добавил он. Министр пояснил, что свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей.
По словам Шойгу, итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне, это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.
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