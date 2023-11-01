https://ria.ru/20231101/oruzhie-1906657848.html

Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию

Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию - РИА Новости, 01.11.2023

Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию

Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:04

2023-11-01T13:04

2023-11-01T13:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

технологии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. "В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов", - добавил он. Министр пояснил, что свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей. По словам Шойгу, итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне, это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.

https://ria.ru/20230817/tanki-1890454573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, технологии, ситуация в днр и лнр