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Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию - РИА Новости, 01.11.2023
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию
Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:04
2023-11-01T13:04
2023-11-01T13:04
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания. "В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов", - добавил он. Министр пояснил, что свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей. По словам Шойгу, итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне, это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, технологии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Технологии, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу рассказал о подготовке специалистов по высокотехнологичному оружию
Шойгу: за год подготовили 93 тысячи специалистов по высокотехнологичному оружию
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Более 93 тысяч специалистов подготовлены для эксплуатации высокотехнологичного оружия в 2023 году, часть из них отправятся в зону СВО, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Широкое применение в ходе специальной военной операции высокотехнологичного вооружения вызвало необходимость увеличения числа военнослужащих, способных его эффективно эксплуатировать с учетом боевого опыта", - сказал Шойгу в ходе тематического селекторного совещания.
"В рамках решения этой задачи в текущем году подготовлено более 93 тысяч специалистов", - добавил он. Министр пояснил, что свыше 25 тысяч из них предназначены для доукомплектования группировок войск, а также вновь формируемых соединений и воинских частей.
По словам Шойгу, итоги экзаменов показали, что обучаемые усвоили знания и навыки на должном уровне, это позволило им приступить к выполнению служебных обязанностей без дополнительной подготовки в войсках.
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