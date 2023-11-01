https://ria.ru/20231101/oktagon-1906614067.html
"Октагон" направил запрос в МВД после сообщений о задержании сотрудников
"Октагон" направил запрос в МВД после сообщений о задержании сотрудников - РИА Новости, 01.11.2023
"Октагон" направил запрос в МВД после сообщений о задержании сотрудников
"Октагон" направил официальный запрос в МВД РФ с требованием проинформировать о действиях правоохранителей в отношении сотрудников этого СМИ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:30
2023-11-01T10:30
2023-11-01T10:30
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Октагон" направил официальный запрос в МВД РФ с требованием проинформировать о действиях правоохранителей в отношении сотрудников этого СМИ. Как сообщается на сайте Octagon.Media, накануне "в ряде СМИ прошла информация о задержании сотрудников "Октагона", в том числе главного редактора Игоря Рябова", якобы возбуждено уголовное дело. "Насколько известно нашей редакции, по состоянию на вчерашний день с Игорем Рябовым велось дознание. Каких-либо других действий не проводилось", - говорится в релизе. "В МВД "Октагон" направил официальный запрос с требованием дать достоверную информацию о проводимых в отношении сотрудников нашего СМИ действиях", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231101/terrorizm-1906613019.html
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
"Октагон" направил запрос в МВД после сообщений о задержании сотрудников
"Октагон" направил запрос в МВД после сообщений о задержании главреда Рябова