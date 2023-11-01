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Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения - РИА Новости, 01.11.2023
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22:28 01.11.2023 (обновлено: 22:41 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/obvineniya-1906816426.html
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения - РИА Новости, 01.11.2023
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения
Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:28
2023-11-01T22:41
франция
в мире
альфа-групп
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ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов евро и помещен под судебный контроль, сообщили РИА Новости в национальной финансовой прокуратуре (PNF).Задержанному в понедельник на юге Франции российскому бизнесмену Кузьмичеву в среду были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки, сообщили в PNF."Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", - сообщили в прокуратуре.Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.
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франция, в мире, альфа-групп
Франция, В мире, Альфа-Групп
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения

Задержанного во Франции россиянина Кузьмичева обвинили в налоговом мошенничестве

CC BY 2.0 / LetterOne Group / Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев
Совладелец Альфа-Групп, российский предприниматель Алексей Кузьмичев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
CC BY 2.0 / LetterOne Group /
Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов евро и помещен под судебный контроль, сообщили РИА Новости в национальной финансовой прокуратуре (PNF).
Задержанному в понедельник на юге Франции российскому бизнесмену Кузьмичеву в среду были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки, сообщили в PNF.
«
"Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", - сообщили в прокуратуре.
Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.
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