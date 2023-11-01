https://ria.ru/20231101/obvineniya-1906816426.html
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения - РИА Новости, 01.11.2023
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения
Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:28
2023-11-01T22:28
2023-11-01T22:41
франция
в мире
альфа-групп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906347326_0:183:650:549_1920x0_80_0_0_37983be1bd2a1f0e6500fb7e97d5327b.jpg
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов евро и помещен под судебный контроль, сообщили РИА Новости в национальной финансовой прокуратуре (PNF).Задержанному в понедельник на юге Франции российскому бизнесмену Кузьмичеву в среду были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки, сообщили в PNF."Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", - сообщили в прокуратуре.Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.
https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906347326_0:83:651:571_1920x0_80_0_0_457f69c70dfd076b67134f3bd06a3e7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире, альфа-групп
Франция, В мире, Альфа-Групп
Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения
Задержанного во Франции россиянина Кузьмичева обвинили в налоговом мошенничестве
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов евро и помещен под судебный контроль, сообщили РИА Новости в национальной финансовой прокуратуре (PNF).
Задержанному в понедельник на юге Франции
российскому бизнесмену Кузьмичеву в среду были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки, сообщили в PNF.
«
"Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", - сообщили в прокуратуре.
Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.
Фридман проиграл дело о запрете оплаты содержания дома в Лондоне