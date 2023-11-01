https://ria.ru/20231101/obvineniya-1906816426.html

Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения

Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения - РИА Новости, 01.11.2023

Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявили обвинения

Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:28

2023-11-01T22:28

2023-11-01T22:41

франция

в мире

альфа-групп

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ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев, которому в среду предъявили обвинения, отпущен под залог в 8 миллионов евро и помещен под судебный контроль, сообщили РИА Новости в национальной финансовой прокуратуре (PNF).Задержанному в понедельник на юге Франции российскому бизнесмену Кузьмичеву в среду были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемом отмывании денег, а также в организации теневой занятости в составе преступной группировки, сообщили в PNF."Прокуратура ходатайствовала о помещении его в предварительное заключение, однако г-н Кузьмичев в итоге был помещен под судебный контроль с обязательством выплатить залог размером в 8 миллионов евро, а также запретом покидать национальную территорию", - сообщили в прокуратуре.Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.

https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире, альфа-групп