Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/obstrely-1906567970.html
ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в своем... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:58
2023-11-01T00:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
старомихайловка
сцкк
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском 26 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Согласно представительству, за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в Донецке, а также ранениях различной степени тяжести 14 человек в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Новолуганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 29 обстрелов.
https://ria.ru/20231101/gibel-1906565866.html
донецк
донецкая народная республика
старомихайловка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, старомихайловка, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Старомихайловка, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском 26 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Согласно представительству, за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в Донецке, а также ранениях различной степени тяжести 14 человек в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Новолуганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 29 обстрелов.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В результате обстрелов Донецка погиб сотрудник МЧС
00:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловкаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала