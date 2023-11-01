https://ria.ru/20231101/obstrely-1906567970.html

ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.11.2023

ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в своем... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T00:58

2023-11-01T00:58

2023-11-01T00:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

старомихайловка

сцкк

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском 26 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Согласно представительству, за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в Донецке, а также ранениях различной степени тяжести 14 человек в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Новолуганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 29 обстрелов.

https://ria.ru/20231101/gibel-1906565866.html

донецк

донецкая народная республика

старомихайловка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, старомихайловка, сцкк, россия, происшествия