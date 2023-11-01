ВСУ 47 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию ДНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в своем Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из РСЗО, в том числе с кассетной боевой частью, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударного БПЛА. На горловском 26 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На светлодарском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Согласно представительству, за прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух человек в Донецке, а также ранениях различной степени тяжести 14 человек в Донецке, Старомихайловке и Новолуганском.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Новолуганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 29 обстрелов.