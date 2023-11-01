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ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:11 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/obstrely-1906564967.html
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска менее чем за час снова выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:11
2023-11-01T00:11
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час снова выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство уже сообщало, что в 22.18 украинские войска выпустили по Донецку сначала пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, а в 22.35 - четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906551453.html
донецк
украина
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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

СЦКК: украинские войска вновь выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час снова выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Ранее представительство уже сообщало, что в 22.18 украинские войска выпустили по Донецку сначала пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, а в 22.35 - четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Днепропетровской области инфраструктурный объект пострадал при обстреле
Вчера, 22:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОРоссияПроисшествия
 
 
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