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ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска менее чем за час снова выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:11
2023-11-01T00:11
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час снова выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Ранее представительство уже сообщало, что в 22.18 украинские войска выпустили по Донецку сначала пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, а в 22.35 - четыре ракеты из РСЗО с кассетными боеприпасами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку
СЦКК: украинские войска вновь выпустили четыре кассетных снаряда по Донецку