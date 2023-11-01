https://ria.ru/20231101/obstrel-1906792660.html

ВСУ обстреляли Донецк и село Луганское натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и село Луганское натовскими снарядами - РИА Новости, 01.11.2023

ВСУ обстреляли Донецк и село Луганское натовскими снарядами

Украинские войска выпустили по районам Донецка и селу Луганское десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:22

2023-11-01T19:22

2023-11-01T19:22

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в мире

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украина

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка и селу Луганское десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 16.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 17.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 16.10 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибра 152 миллиметра. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в результате обстрела Петрвоского района Донецка пострадали два мирных жителя. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что еще один мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе города, а в Куйбышевском районе погибла девушка в результате обстрела со стороны украинских войск. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231101/porazhenie-1906656193.html

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, нато