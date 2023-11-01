ВСУ обстреляли Донецк и село Луганское натовскими снарядами
ДНР в ЦСКК: ВСУ выпустили по Донецку и Луганскому десять натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по районам Донецка и селу Луганское десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.15 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 16.50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 17.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в результате обстрела Петрвоского района Донецка пострадали два мирных жителя. Мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил, что еще один мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Кировском районе города, а в Куйбышевском районе погибла девушка в результате обстрела со стороны украинских войск.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной, а Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.