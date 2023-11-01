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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские боевики нанесли два ракетных удара по двум населенным пунктам в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:39
2023-11-01T16:39
2023-11-01T16:39
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Украинские боевики нанесли два ракетных удара по двум населенным пунктам в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "Одновременно ракетные удары боевики ВСУ нанесли по двум населенным пунктам Токмакского района - городу Молочанск и селу Левадное. В Молочанске ракета попала в частный сектор - дома на улице Рогачева. В селе Левадное ракета сбита силами ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах не поступали", - заявили в оперативных службах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Оперативные службы сообщили об обстрелах ВСУ Молочанска и села Левадное