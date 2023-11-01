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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 01.11.2023

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

Украинские боевики нанесли два ракетных удара по двум населенным пунктам в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:39

2023-11-01T16:39

2023-11-01T16:39

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Украинские боевики нанесли два ракетных удара по двум населенным пунктам в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "Одновременно ракетные удары боевики ВСУ нанесли по двум населенным пунктам Токмакского района - городу Молочанск и селу Левадное. В Молочанске ракета попала в частный сектор - дома на улице Рогачева. В селе Левадное ракета сбита силами ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах не поступали", - заявили в оперативных службах.

https://ria.ru/20231101/bespilotnik-1906629475.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр