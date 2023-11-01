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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/obstrel-1906740609.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области - РИА Новости, 01.11.2023
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области
Украинские боевики нанесли два ракетных удара по двум населенным пунктам в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:39
2023-11-01T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Украинские боевики нанесли два ракетных удара по двум населенным пунктам в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах. "Одновременно ракетные удары боевики ВСУ нанесли по двум населенным пунктам Токмакского района - городу Молочанск и селу Левадное. В Молочанске ракета попала в частный сектор - дома на улице Рогачева. В селе Левадное ракета сбита силами ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах не поступали", - заявили в оперативных службах.
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Запорожской области

Оперативные службы сообщили об обстрелах ВСУ Молочанска и села Левадное

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Украинские боевики нанесли два ракетных удара по двум населенным пунктам в Запорожской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили журналистам в оперативных службах.
"Одновременно ракетные удары боевики ВСУ нанесли по двум населенным пунктам Токмакского района - городу Молочанск и селу Левадное. В Молочанске ракета попала в частный сектор - дома на улице Рогачева. В селе Левадное ракета сбита силами ПВО ВС РФ. Сведения о жертвах не поступали", - заявили в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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