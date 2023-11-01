https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906768626.html

Германова: образование должно быть национальным и иметь идеологию

Германова: образование должно быть национальным и иметь идеологию - РИА Новости, 01.11.2023

Германова: образование должно быть национальным и иметь идеологию

Образование должно быть национальным, соответствовать стратегии развития государства и иметь идеологию, заявила журналистам член комиссии Парламентского... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:48

2023-11-01T17:48

2023-11-01T17:48

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госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Образование должно быть национальным, соответствовать стратегии развития государства и иметь идеологию, заявила журналистам член комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, депутат Госдумы РФ Ольга Германова. В среду в Ярославле Парламентское Собрание проводит семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования в Белоруссии и России. Германова рассказала журналистам, что участники семинара выработали ряд рекомендаций в ходе семинара. В частности, об идеологии и патриотизме. "Все поставили вопрос о том, что образование должно быть национальным и должно соответствовать стратегии развития наших государств и, естественно, должно иметь идеологию. Дали определение: идеология – это стремление к идеалу. Государство должно этот идеал транслировать новому поколению. А вот через какие структуры нужно транслировать? Конечно, через образование", - сказала депутат. Член комиссии с белорусской стороны Анна Старовойтова в беседе с журналистами подчеркнула, что выступления белорусских спикеров в большой степени касались патриотического воспитания. По ее словам, после распада СССР и позже был период, когда "духовная составляющая была утеряна", когда воспитанию патриотизма не уделяли внимания. "Мы понимаем, что то время, которое было упущено, сегодня нужно как-то аккумулировать… Но не количеством, а качеством брать… Сегодня мы должны понимать, что без мировоззренческих, каких-то фундаментальных основ, без ценностных ориентаций не будет того гражданина, который будет думать о Родине, о стране, который будет понимать великую миссию человека на земле", - подчеркнула Старовойтова. Сенатор от Ярославской области Наталья Косихина в беседе с РИА Новости отметила, что именно вопросы воспитания патриотизма, от начальной до высшей школы, станут одним из основных вопросов взаимодействия России и Белоруссии в рамках Союзного государства. "Не бывает образования без воспитания… И здесь нам нужно сконцентрироваться на совместной работе. Нужно совместно выстраивать эти образовательные, воспитательные процессы", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906745124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, ярославль, госдума рф