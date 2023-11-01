https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906745124.html
Старовойтова: лучшие образовательные практики обсудят на педсовете СГ
Старовойтова: лучшие образовательные практики обсудят на педсовете СГ - РИА Новости, 01.11.2023
Старовойтова: лучшие образовательные практики обсудят на педсовете СГ
Обсуждение лучших практик системы образования России и Белоруссии для дальнейшего обмена опытом предложено организовать на педагогическом совете Союзного... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:01
2023-11-01T17:01
2023-11-01T17:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Обсуждение лучших практик системы образования России и Белоруссии для дальнейшего обмена опытом предложено организовать на педагогическом совете Союзного государства, сообщила журналистам в среду член комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию Анна Старовойтова. В среду в Ярославле Парламентское Собрание союза РФ и Белоруссии проводит семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования двух стран. По словам Старовойтовой, открытый разговор о проблемах образования соответствует требованиям дня. "Для того, чтобы глубоко посмотреть на проблематику вопроса одно из предложений, которое было заложено в рекомендациях (по итогам семинара – ред.), – провести педагогический совет Союзного государства. Такого формата не было ранее", - сказала Старовойтова журналистам. По ее словам, у стран достаточно хорошо налажено взаимодействие в сфере высшего образования, патриотического воспитания, актуально налаживание взаимодействия в среднем образовании. "Важно, чтобы мы увидели, что у нас (в Белоруссии – ред.) в системе образования положительного, и что положительного в России, синергию сделать того лучшего, что у нас есть, как раз этот педагогический совет и поможет нам сделать", - отметила Старовойтова. По ее словам, педсовет должен стать первым шагом, который поможет выстроить стратегию взаимодействия двух государств. "Если мы действительно всю документацию подготовим, в 2024 году наши министерства выступят заказчиками (организации педсовета – ред.), то наше Парламентское собрание готово поддержать", - подчеркнула Старовойтова. -0-
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, ярославль
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Ярославль
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Обсуждение лучших практик системы образования России и Белоруссии для дальнейшего обмена опытом предложено организовать на педагогическом совете Союзного государства, сообщила журналистам в среду член комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию Анна Старовойтова.
В среду в Ярославле
Парламентское Собрание союза РФ и Белоруссии проводит семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования двух стран.
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По словам Старовойтовой, открытый разговор о проблемах образования соответствует требованиям дня. "Для того, чтобы глубоко посмотреть на проблематику вопроса одно из предложений, которое было заложено в рекомендациях (по итогам семинара – ред.), – провести педагогический совет Союзного государства. Такого формата не было ранее", - сказала Старовойтова журналистам.
По ее словам, у стран достаточно хорошо налажено взаимодействие в сфере высшего образования, патриотического воспитания, актуально налаживание взаимодействия в среднем образовании.
«
"Важно, чтобы мы увидели, что у нас (в Белоруссии – ред.) в системе образования положительного, и что положительного в России, синергию сделать того лучшего, что у нас есть, как раз этот педагогический совет и поможет нам сделать", - отметила Старовойтова.
По ее словам, педсовет должен стать первым шагом, который поможет выстроить стратегию взаимодействия двух государств. "Если мы действительно всю документацию подготовим, в 2024 году наши министерства выступят заказчиками (организации педсовета – ред.), то наше Парламентское собрание готово поддержать", - подчеркнула Старовойтова. -0-