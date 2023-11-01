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Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю - РИА Новости, 01.11.2023
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16:39 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906740452.html
Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю
Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю - РИА Новости, 01.11.2023
Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю
Формирование единого образовательного пространства Союзного государства РФ и Белоруссии подразумевает выработку общего взгляда на исторические события и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:39
2023-11-01T16:39
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Формирование единого образовательного пространства Союзного государства РФ и Белоруссии подразумевает выработку общего взгляда на исторические события и прошлое, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. В среду в Ярославле Парламентское Собрание союза РФ и Белоруссии проводит семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования в Белоруссии и России. "Наше общество постепенно медленно возвращается к тому, что служение учителя и педагога бесценно. Процесс формирования новой стратегии развития образования как в России, так и в Беларуси проходит в условиях беспрецедентных вызовов нашей государственности. Именно система образования должна сыграть ключевую роль в защите экономического и культурного суверенитета Союзного государства", - сказал Бурляев, выступая на семинаре. Он отметил, что в условиях ускоренной перестройки российской и белорусской экономики как никогда остро встал вопрос подготовки педагогических кадров. Для обучения молодежи требуются опытные, высококвалифицированные, духовно образованные наставники, а также эффективные методики и образовательные стандарты. В частности, по мнению Бурляева, необходимо усилить нравственную составляющую учебного процесса, а также уделить особое внимание вопросу содержания учебников, в первую очередь по истории. "Единое образовательное пространство Союзного государства подразумевает в первую очередь выработку общего взгляда на исторические события и прошлое. Такой подход будет способствовать консолидации общества и воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия", - подчеркнул Бурляев. По его мнению, в рамках Союзного государства следует продолжать идти по пути стандартизации и сближения систем образования. В свою очередь зампредседателя комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию Анатолий Щастный также отметил важность образовательной системы, назвав ее "основной платформой государственности". "Предложения в рамках работы нашего семинара, безусловно, будут подвержены самому тщательному анализу. Надо взять все самое рациональное, самое лучшее. И не только в свете развития Российской Федерации и республики Беларусь, но и Союзного государства, потому что и образовательная платформа у нас была общая, и история у нас одна", - подчеркнул Щастный в беседе с журналистами.
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906405521.html
https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html
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россия, белоруссия, николай бурляев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Николай Бурляев

Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений народный артист РФ Николай Бурляев
Председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений народный артист РФ Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений народный артист РФ Николай Бурляев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Формирование единого образовательного пространства Союзного государства РФ и Белоруссии подразумевает выработку общего взгляда на исторические события и прошлое, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев.
В среду в Ярославле Парламентское Собрание союза РФ и Белоруссии проводит семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования в Белоруссии и России.
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"Наше общество постепенно медленно возвращается к тому, что служение учителя и педагога бесценно. Процесс формирования новой стратегии развития образования как в России, так и в Беларуси проходит в условиях беспрецедентных вызовов нашей государственности. Именно система образования должна сыграть ключевую роль в защите экономического и культурного суверенитета Союзного государства", - сказал Бурляев, выступая на семинаре.
Он отметил, что в условиях ускоренной перестройки российской и белорусской экономики как никогда остро встал вопрос подготовки педагогических кадров. Для обучения молодежи требуются опытные, высококвалифицированные, духовно образованные наставники, а также эффективные методики и образовательные стандарты. В частности, по мнению Бурляева, необходимо усилить нравственную составляющую учебного процесса, а также уделить особое внимание вопросу содержания учебников, в первую очередь по истории.
"Единое образовательное пространство Союзного государства подразумевает в первую очередь выработку общего взгляда на исторические события и прошлое. Такой подход будет способствовать консолидации общества и воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия", - подчеркнул Бурляев.
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По его мнению, в рамках Союзного государства следует продолжать идти по пути стандартизации и сближения систем образования.
В свою очередь зампредседателя комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию Анатолий Щастный также отметил важность образовательной системы, назвав ее "основной платформой государственности".
"Предложения в рамках работы нашего семинара, безусловно, будут подвержены самому тщательному анализу. Надо взять все самое рациональное, самое лучшее. И не только в свете развития Российской Федерации и республики Беларусь, но и Союзного государства, потому что и образовательная платформа у нас была общая, и история у нас одна", - подчеркнул Щастный в беседе с журналистами.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияНиколай Бурляев
 
 
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