https://ria.ru/20231101/obrazovanie-1906740452.html

Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю

Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю - РИА Новости, 01.11.2023

Бурляев: образование в СГ подразумевает единый взгляд на историю

Формирование единого образовательного пространства Союзного государства РФ и Белоруссии подразумевает выработку общего взгляда на исторические события и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:39

2023-11-01T16:39

2023-11-01T16:39

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

николай бурляев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Формирование единого образовательного пространства Союзного государства РФ и Белоруссии подразумевает выработку общего взгляда на исторические события и прошлое, заявил председатель комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию, депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. В среду в Ярославле Парламентское Собрание союза РФ и Белоруссии проводит семинар по вопросам синхронизации систем и стандартов среднего и высшего образования в Белоруссии и России. "Наше общество постепенно медленно возвращается к тому, что служение учителя и педагога бесценно. Процесс формирования новой стратегии развития образования как в России, так и в Беларуси проходит в условиях беспрецедентных вызовов нашей государственности. Именно система образования должна сыграть ключевую роль в защите экономического и культурного суверенитета Союзного государства", - сказал Бурляев, выступая на семинаре. Он отметил, что в условиях ускоренной перестройки российской и белорусской экономики как никогда остро встал вопрос подготовки педагогических кадров. Для обучения молодежи требуются опытные, высококвалифицированные, духовно образованные наставники, а также эффективные методики и образовательные стандарты. В частности, по мнению Бурляева, необходимо усилить нравственную составляющую учебного процесса, а также уделить особое внимание вопросу содержания учебников, в первую очередь по истории. "Единое образовательное пространство Союзного государства подразумевает в первую очередь выработку общего взгляда на исторические события и прошлое. Такой подход будет способствовать консолидации общества и воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия", - подчеркнул Бурляев. По его мнению, в рамках Союзного государства следует продолжать идти по пути стандартизации и сближения систем образования. В свою очередь зампредседателя комиссии Парламентского собрания по культуре, науке и образованию Анатолий Щастный также отметил важность образовательной системы, назвав ее "основной платформой государственности". "Предложения в рамках работы нашего семинара, безусловно, будут подвержены самому тщательному анализу. Надо взять все самое рациональное, самое лучшее. И не только в свете развития Российской Федерации и республики Беларусь, но и Союзного государства, потому что и образовательная платформа у нас была общая, и история у нас одна", - подчеркнул Щастный в беседе с журналистами.

https://ria.ru/20231031/rossiya-1906405521.html

https://ria.ru/20231030/lukashenko-1906122361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, николай бурляев