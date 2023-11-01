https://ria.ru/20231101/oborona-1906678329.html

"Невозможно сосчитать": в Германии пришли в шок от хода Путина на Украине

"Невозможно сосчитать": в Германии пришли в шок от хода Путина на Украине - РИА Новости, 01.11.2023

"Невозможно сосчитать": в Германии пришли в шок от хода Путина на Украине

Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона", что представляет колоссальную проблему для ВСУ, поскольку никакая техника НАТО не сможет... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:47

2023-11-01T13:47

2023-11-01T17:50

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия продолжает укреплять линию обороны с помощью "зубов дракона", что представляет колоссальную проблему для ВСУ, поскольку никакая техника НАТО не сможет прорвать такую оборону, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild."Русские продолжают укреплять эту огромную <…> линию обороны. <…> Мы видим, как много этих "зубов дракона" (бетонные блоки в форме пирамид, используемые для остановки военной техники. — Прим. ред.), их невозможно сосчитать", — прокомментировал он ситуацию на фронте.Репке также отметил, что западная техника не в состоянии преодолеть подобные фортификационные сооружения. По его мнению, именно это привело к провалу контрнаступления ВСУ.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html

https://ria.ru/20231101/tanki-1906655839.html

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в мире, германия, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, bild