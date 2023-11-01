https://ria.ru/20231101/oae-1906800423.html
ОАЭ призвали к поэтапному вводу экологически чистых решений в энергетике
ОАЭ призвали к поэтапному вводу экологически чистых решений в энергетике - РИА Новости, 01.11.2023
ОАЭ призвали к поэтапному вводу экологически чистых решений в энергетике
ОАЭ в качестве страны, принимающей в этом году климатическую конференцию ООН СОР28, будет призывать все страны мира к поэтапному внедрению экологически чистых... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T20:25
2023-11-01T20:25
2023-11-01T20:25
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ОАЭ в качестве страны, принимающей в этом году климатическую конференцию ООН СОР28, будет призывать все страны мира к поэтапному внедрению экологически чистых решений в энергетике, эмираты намерены работать по этому вопросу с Россией, заявил посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. "Приоритетами ОАЭ на COP 28 являются сохранение цели глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию и ускорение энергетического перехода. ОАЭ останутся ключевым партнером и сторонником прогресса и развития человечества, также мы продолжим активизировать способность мирового сообщества достигать своих целей, особенно в области изменения климата", - сказал посол на мероприятии, организованном посольством ОАЭ и приуроченном к климатической конференции СОР28, которая пройдёт в Дубае. По его словам, ОАЭ в рамках предстоящей конференции COP28 будет призывать все страны, а также международные организации и НКО в "построить необходимую инфраструктуру для поэтапного внедрения экологически чистых энергетических решений". "Вместе, нам нужно действовать, необходимо будет рассмотреть все элементы энергетической системы, и мы должны честно поговорить о том, что потребуется для обеспечения ответственного и справедливого энергетического перехода, который будет способствовать позитивному развитию климатической повестки во всем мире, в частности по всему Глобальному Югу", - сказал посол. Он также отметил, что двусторонние связи между ОАЭ и Россией продолжают стабильно укрепляться. "Потенциал нашего взаимодействия только набирает обороты, особенно по мере того, как потенциал сотрудничества в борьбе с изменением климата становится все более очевидным. Вместе с Россией и остальным миром мы можем изменить мир к лучшему, защищая и восстанавливая наши экосистемы", - добавил посол.
https://ria.ru/20230705/energetika-1882459577.html
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в мире, оаэ, дубай
ОАЭ призвали к поэтапному вводу экологически чистых решений в энергетике
ОАЭ призвали мир к поэтапному внедрению экологически чистых решений в энергетике
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ОАЭ в качестве страны, принимающей в этом году климатическую конференцию ООН СОР28, будет призывать все страны мира к поэтапному внедрению экологически чистых решений в энергетике, эмираты намерены работать по этому вопросу с Россией, заявил посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.
"Приоритетами ОАЭ на COP 28 являются сохранение цели глобального потепления на уровне 1,5 градуса по Цельсию и ускорение энергетического перехода. ОАЭ останутся ключевым партнером и сторонником прогресса и развития человечества, также мы продолжим активизировать способность мирового сообщества достигать своих целей, особенно в области изменения климата", - сказал посол на мероприятии, организованном посольством ОАЭ и приуроченном к климатической конференции СОР28, которая пройдёт в Дубае
.
Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими
По его словам, ОАЭ в рамках предстоящей конференции COP28 будет призывать все страны, а также международные организации и НКО в "построить необходимую инфраструктуру для поэтапного внедрения экологически чистых энергетических решений".
"Вместе, нам нужно действовать, необходимо будет рассмотреть все элементы энергетической системы, и мы должны честно поговорить о том, что потребуется для обеспечения ответственного и справедливого энергетического перехода, который будет способствовать позитивному развитию климатической повестки во всем мире, в частности по всему Глобальному Югу", - сказал посол.
Он также отметил, что двусторонние связи между ОАЭ и Россией продолжают стабильно укрепляться.
"Потенциал нашего взаимодействия только набирает обороты, особенно по мере того, как потенциал сотрудничества в борьбе с изменением климата становится все более очевидным. Вместе с Россией и остальным миром мы можем изменить мир к лучшему, защищая и восстанавливая наши экосистемы", - добавил посол.
Страны ШОС намерены расширять сотрудничество в сфере "зеленых" технологий