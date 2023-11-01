Музыкальные редкости, мировые звезды: лучшие концерты ноября в Зале Зарядье
Обзор ноябрьской афиши московского Концертного зала Зарядье
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Дирижер Иван Рудин
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Афиша ближайшего месяца в Концертном зале Зарядье наполнена интересными событиями – от выступления великого баса современности Ферруччо Фурланетто до концертов, на которых можно будет услышать редкие музыкальные инструменты. РИА Новости рассказывает о лучших концертах этой площадки.
Гитарный турнир
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Гитарист Хосе Мария Гальярдо дель Рей
Гранд-турнир (4 ноября) соберет ведущих классических гитаристов: Дмитрия Илларионова, Хосе Марию Гальярдо дель Рей и Шуаньшуаня Суна. Их встреча на сцене Зарядья пройдет в необычном формате музыкального соревнования. Аккомпанировать на этом уникальном музыкальном шоу солистам будет симфонический оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" под управлением дирижера Максима Новикова.
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Каждый раунд поединка будет посвящен определенному музыкальному стилю – барокко, романтизму, неоклассике, авангарду. Выбор произведения в каждом стиле останется за самими участниками.
А в роли судьи выступит телеведущий Артем Варгафтик. Этот концерт пройдет в рамках VIII Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи, который как художественный руководитель возглавляет Дмитрий Илларионов.
Скрипичная классика
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Скрипач Никита Борисоглебский
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Скрипач Никита Борисоглебский
В канун очередной годовщины со дня рождения выдающегося советского скрипача Юлиана Ситковецкого состоится концерт его памяти (6 ноября). Карьера этого музыканта была блистательной, но короткой – он скончался в возрасте 32 лет в 1958 году. Однако, он оставил значительный след в музыкальной истории и исполнительстве.
Концерт в Зале Зарядье пройдет в рамках фестиваля имени Юлиана Ситковецкого "Скрипач на все времена". В этот вечер на сцену выйдет скрипач Никита Борисоглебский – в 2007 году, помимо второй премии на XIII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, он получил пять специальных призов. С тех пор карьера его активно развивается, он сотрудничает с лучшими оркестрами. Вместе с камерным оркестром Musica Viva под руководством дирижера Ивана Никифорчина музыкант представит в этот вечер скрипичные концерта Моцарта и Бетховена.
Фортепианные концерты Рахманинова
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Пианист Борис Березовский
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Пианист Борис Березовский
Борис Березовский – безусловно, один из лучших современных пианистов, который одинаково увлеченно исполняет как малоизвестные произведения, так и самую популярную классику. К последней можно отнести фортепианные концерты Рахманинова, которые всегда любимы и исполнителями, и публикой.
За два вечера в Зале Зарядье (9 и 10 ноября) Березовский исполнит все четыре концерта композитора и "Рапсодию на тему Паганини", по сути, пятый фортепианный концерт автора. Примечательно, что на сцену пианист выйдет вместе с Уральским молодежным филармоническим оркестром. Он был создан в 2006 году как своеобразная академия мастерства для молодых музыкантов. В составе оркестра музыканты от 18 до 33 лет, коллектив активно выступает и гастролирует, с ним работают замечательные дирижеры и выступают выдающиеся солисты, в том числе и Борис Березовский, который всегда с энтузиазмом поддерживает молодых.
Барокко vs XXI век
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Одна их участниц концерта "Барокко vs XXI век", исполнительница на мандолине Екатерина Мочалова
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Одна их участниц концерта "Барокко vs XXI век", исполнительница на мандолине Екатерина Мочалова
В день, когда в Большом зале Зарядья будет звучать Рахманинов, в Малом будет исполнена музыка эпохи барокко и новейшие сочинения XXI века. Один из концертов этого мини-цикла состоится 9 ноября, последний – 21 ноября. Сочетание барокко и современности на первый взгляд может показаться неожиданным, однако музыканты часто находят подобные параллели. Благодаря необычным программам эти параллели смогут ощутить и слушатели. И, возможно, музыка барокко кому-то поможет понять современность или же, наоборот, поиски композиторов-авангардистов откроют новые грани в музыке барокко.
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В проекте Барокко vs XXI век примут участие известные исполнители, блестяще владеющие как историческими инструментами, так и языком современной академической музыки.
В первый вечер прозвучат сочинения Вивальди и Перголези, а также японского исполнителя на мандолине Ясуо Кувахара и композитора Эльмира Низамова. Музыку последнего публика могла слышать, например, в сериале "Зулейха открывает глаза".
На следующем концерте цикла будет возможность услышать редкие сегодня инструменты семейства виол, которые были популярны в XVI–XVIII веках, а затем ушли в небытие. Однако в ХХ веке интерес к этим инструментам возродился, и они обрели новое звучание в сочетании с электронной музыкой современных композиторов.
От классиков до поздних романтиков
В этот вечер (12 ноября) Национальный филармонический оркестр под управлением Арсентия Ткаченко представит интересную программу, которая объединит произведения разных периодов - от классика Моцарта до позднего романтика Рихарда Штрауса.
Вечер откроет симфония №35 Моцарта, написанная композитором для семейного праздника в доме бургомистра Зальцбурга. По контрасту с ней прозвучат "Песни об умерших детях" Густава Малера – вокальный цикл на стихи Рюккерта, полный трагедии и скорби.
Следующим автором этого вечера станет Мечислав Карлович, выдающийся польский дирижер и композитор, заметная фигура в жизни музыкальной Варшавы рубежа XIX – XX веков. Его перу принадлежит, в том числе, популярный симфонический триптих "Извечные песни", который прозвучит в Зале Зарядье. И завершат программу "Четыре последние песни" Рихарда Штрауса, написанные им за год до смерти в 1948 году, последнее произведение композитора.
Опера на сцене
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Участница проекта ОпераМарафон певица Полина Шамаева
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Участница проекта ОпераМарафон певица Полина Шамаева
Два дня в ноябре будут отданы полусценическим исполнениям одноактных опер Чайковского и Рахманинова. Концерты проекта ОпераМарафон станут итогом своеобразной творческой лаборатории для молодых режиссеров музыкального театра, которую впервые провели в Зарядье к 150-летию со дня рождению Рахманинова. Для участия в проекте заявители в возрасте до 40 лет должны были представить экспликацию любой русской или зарубежной одноактной оперы.
Кураторская команда во главе с дирижером и пианистом, генеральным директором Зала Зарядье Иваном Рудиным выбрала 20 лучших кандидатов для участия уже в основной части проекта. Финалисты смогли осуществить задуманное на сцене Зала Зарядье – эти полусценические версии опер зрители смогут увидеть и услышать 18 и 19 ноября, в каждый из дней состоится по два концерта.
Один из лучших певцов современности
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье Итальянский бас Феруччо Фурланетто
© Фото : предоставлено пресс-службой Концертного зала Зарядье
Итальянский бас Феруччо Фурланетто
Сольный концерт в Зале Зарядье даст великий итальянский бас Ферруччо Фурланетто (24 ноября). Его приезд – большое событие и настоящий подарок для поклонников оперы. Фурланетто – один из самых востребованных певцов современности. В его репертуаре партии из опер Верди, он считается одним из лучших Борисов Годуновых, у него потрясающий диапазон голоса и огромный актерский талант. Певец дебютировал в 1979 году в Ла Скала, международное признание пришло в 1986 году после участия в Зальцбургском пасхальном фестивале.
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За свою долгую и успешную карьеру Фурланетто сотрудничал с великим дирижерами и выступал на лучших оперных площадках мира.
Кстати, он был первым итальянским басом, исполнившим заглавную партию в опере "Борис Годунов" Мусоргского и партию князя Гремина в опере "Евгений Онегин" Чайковского на сцене Мариинского театра. Помимо больших оперных партий в репертуаре артиста есть специальные программы камерной музыки, в том числе романсы Рахманинова и Мусоргского, песни Шуберта.
На сцену Зала Зарядье Ферруччо Фурланетто выйдет в сопровождении пианистки Натальи Сидоренко. Для московской публики выдающийся бас исполнит песни Брамса и Мусоргского, романсы Рахманинова, а также арии из своих самых известных оперных партий, в том числе Бориса Годунова и Дон Кихота.