https://ria.ru/20231101/noyabr_zaryade-1906654988.html

Музыкальные редкости, мировые звезды: лучшие концерты ноября в Зале Зарядье

Музыкальные редкости, мировые звезды: лучшие концерты ноября в Зале Зарядье - РИА Новости, 01.11.2023

Музыкальные редкости, мировые звезды: лучшие концерты ноября в Зале Зарядье

Афиша ближайшего месяца в Концертном зале Зарядье наполнена интересными событиями – от выступления великого баса современности Ферруччо Фурланетто до концертов, РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:08

2023-11-01T13:08

2023-11-01T13:08

культпоход

борис березовский

musica viva

концертный зал "зарядье"

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Афиша ближайшего месяца в Концертном зале Зарядье наполнена интересными событиями – от выступления великого баса современности Ферруччо Фурланетто до концертов, на которых можно будет услышать редкие музыкальные инструменты. РИА Новости рассказывает о лучших концертах этой площадки.Гитарный турнирГранд-турнир (4 ноября) соберет ведущих классических гитаристов: Дмитрия Илларионова, Хосе Марию Гальярдо дель Рей и Шуаньшуаня Суна. Их встреча на сцене Зарядья пройдет в необычном формате музыкального соревнования. Аккомпанировать на этом уникальном музыкальном шоу солистам будет симфонический оркестр "Солисты Нижнего Новгорода" под управлением дирижера Максима Новикова.Каждый раунд поединка будет посвящен определенному музыкальному стилю – барокко, романтизму, неоклассике, авангарду. Выбор произведения в каждом стиле останется за самими участниками.А в роли судьи выступит телеведущий Артем Варгафтик. Этот концерт пройдет в рамках VIII Международного конкурса и фестиваля имени Фраучи, который как художественный руководитель возглавляет Дмитрий Илларионов.Скрипичная классикаВ канун очередной годовщины со дня рождения выдающегося советского скрипача Юлиана Ситковецкого состоится концерт его памяти (6 ноября). Карьера этого музыканта была блистательной, но короткой – он скончался в возрасте 32 лет в 1958 году. Однако, он оставил значительный след в музыкальной истории и исполнительстве.Концерт в Зале Зарядье пройдет в рамках фестиваля имени Юлиана Ситковецкого "Скрипач на все времена". В этот вечер на сцену выйдет скрипач Никита Борисоглебский – в 2007 году, помимо второй премии на XIII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, он получил пять специальных призов. С тех пор карьера его активно развивается, он сотрудничает с лучшими оркестрами. Вместе с камерным оркестром Musica Viva под руководством дирижера Ивана Никифорчина музыкант представит в этот вечер скрипичные концерта Моцарта и Бетховена.Фортепианные концерты РахманиноваБорис Березовский – безусловно, один из лучших современных пианистов, который одинаково увлеченно исполняет как малоизвестные произведения, так и самую популярную классику. К последней можно отнести фортепианные концерты Рахманинова, которые всегда любимы и исполнителями, и публикой. За два вечера в Зале Зарядье (9 и 10 ноября) Березовский исполнит все четыре концерта композитора и "Рапсодию на тему Паганини", по сути, пятый фортепианный концерт автора. Примечательно, что на сцену пианист выйдет вместе с Уральским молодежным филармоническим оркестром. Он был создан в 2006 году как своеобразная академия мастерства для молодых музыкантов. В составе оркестра музыканты от 18 до 33 лет, коллектив активно выступает и гастролирует, с ним работают замечательные дирижеры и выступают выдающиеся солисты, в том числе и Борис Березовский, который всегда с энтузиазмом поддерживает молодых.Барокко vs XXI векВ день, когда в Большом зале Зарядья будет звучать Рахманинов, в Малом будет исполнена музыка эпохи барокко и новейшие сочинения XXI века. Один из концертов этого мини-цикла состоится 9 ноября, последний – 21 ноября. Сочетание барокко и современности на первый взгляд может показаться неожиданным, однако музыканты часто находят подобные параллели. Благодаря необычным программам эти параллели смогут ощутить и слушатели. И, возможно, музыка барокко кому-то поможет понять современность или же, наоборот, поиски композиторов-авангардистов откроют новые грани в музыке барокко. В проекте Барокко vs XXI век примут участие известные исполнители, блестяще владеющие как историческими инструментами, так и языком современной академической музыки.В первый вечер прозвучат сочинения Вивальди и Перголези, а также японского исполнителя на мандолине Ясуо Кувахара и композитора Эльмира Низамова. Музыку последнего публика могла слышать, например, в сериале "Зулейха открывает глаза".На следующем концерте цикла будет возможность услышать редкие сегодня инструменты семейства виол, которые были популярны в XVI–XVIII веках, а затем ушли в небытие. Однако в ХХ веке интерес к этим инструментам возродился, и они обрели новое звучание в сочетании с электронной музыкой современных композиторов.От классиков до поздних романтиковВ этот вечер (12 ноября) Национальный филармонический оркестр под управлением Арсентия Ткаченко представит интересную программу, которая объединит произведения разных периодов - от классика Моцарта до позднего романтика Рихарда Штрауса.Вечер откроет симфония №35 Моцарта, написанная композитором для семейного праздника в доме бургомистра Зальцбурга. По контрасту с ней прозвучат "Песни об умерших детях" Густава Малера – вокальный цикл на стихи Рюккерта, полный трагедии и скорби.Следующим автором этого вечера станет Мечислав Карлович, выдающийся польский дирижер и композитор, заметная фигура в жизни музыкальной Варшавы рубежа XIX – XX веков. Его перу принадлежит, в том числе, популярный симфонический триптих "Извечные песни", который прозвучит в Зале Зарядье. И завершат программу "Четыре последние песни" Рихарда Штрауса, написанные им за год до смерти в 1948 году, последнее произведение композитора.Опера на сценеДва дня в ноябре будут отданы полусценическим исполнениям одноактных опер Чайковского и Рахманинова. Концерты проекта ОпераМарафон станут итогом своеобразной творческой лаборатории для молодых режиссеров музыкального театра, которую впервые провели в Зарядье к 150-летию со дня рождению Рахманинова. Для участия в проекте заявители в возрасте до 40 лет должны были представить экспликацию любой русской или зарубежной одноактной оперы. Кураторская команда во главе с дирижером и пианистом, генеральным директором Зала Зарядье Иваном Рудиным выбрала 20 лучших кандидатов для участия уже в основной части проекта. Финалисты смогли осуществить задуманное на сцене Зала Зарядье – эти полусценические версии опер зрители смогут увидеть и услышать 18 и 19 ноября, в каждый из дней состоится по два концерта.Один из лучших певцов современностиСольный концерт в Зале Зарядье даст великий итальянский бас Ферруччо Фурланетто (24 ноября). Его приезд – большое событие и настоящий подарок для поклонников оперы. Фурланетто – один из самых востребованных певцов современности. В его репертуаре партии из опер Верди, он считается одним из лучших Борисов Годуновых, у него потрясающий диапазон голоса и огромный актерский талант. Певец дебютировал в 1979 году в Ла Скала, международное признание пришло в 1986 году после участия в Зальцбургском пасхальном фестивале. За свою долгую и успешную карьеру Фурланетто сотрудничал с великим дирижерами и выступал на лучших оперных площадках мира.Кстати, он был первым итальянским басом, исполнившим заглавную партию в опере "Борис Годунов" Мусоргского и партию князя Гремина в опере "Евгений Онегин" Чайковского на сцене Мариинского театра. Помимо больших оперных партий в репертуаре артиста есть специальные программы камерной музыки, в том числе романсы Рахманинова и Мусоргского, песни Шуберта.На сцену Зала Зарядье Ферруччо Фурланетто выйдет в сопровождении пианистки Натальи Сидоренко. Для московской публики выдающийся бас исполнит песни Брамса и Мусоргского, романсы Рахманинова, а также арии из своих самых известных оперных партий, в том числе Бориса Годунова и Дон Кихота.

https://ria.ru/20231020/obzorvystavok-1904040424.html

https://ria.ru/20230926/teatry-1898600764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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культпоход, борис березовский, musica viva, концертный зал "зарядье"