https://ria.ru/20231101/novorozhdennyy-1906622318.html

В Минздраве отметили уменьшение числа отказов от новорожденных

В Минздраве отметили уменьшение числа отказов от новорожденных - РИА Новости, 01.11.2023

В Минздраве отметили уменьшение числа отказов от новорожденных

Число отказов матерей от новорожденных, в том числе с тяжелыми заболеваниями, за последнее десятилетие снизилось в России в 4,5 раза, заявила заместитель... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:05

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870996543_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_6c07c214ba01e3d5f47127e933578935.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число отказов матерей от новорожденных, в том числе с тяжелыми заболеваниями, за последнее десятилетие снизилось в России в 4,5 раза, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. "За последнее десятилетие доля числа новорожденных от которых отказались матери, в том числе в связи с тяжелым заболеванием ребенка, имеющим неблагоприятный прогноз, в организациях родовспоможения снизилось в 4,5 раза", - сказала Котова, слова которой приводятся на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Она отметила, что с 2023 года проводится обследование новорожденных на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний. Благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций все дети с выявленными заболеваниями незамедлительно направляются для постановки на диспансерное наблюдение и обеспечение лекарственными препаратами, в том числе по линии фонда "Круг добра", пояснила Котова.

https://ria.ru/20231021/deti-1904356540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия