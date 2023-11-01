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В Минздраве отметили уменьшение числа отказов от новорожденных
В Минздраве отметили уменьшение числа отказов от новорожденных - РИА Новости, 01.11.2023
В Минздраве отметили уменьшение числа отказов от новорожденных
Число отказов матерей от новорожденных, в том числе с тяжелыми заболеваниями, за последнее десятилетие снизилось в России в 4,5 раза, заявила заместитель... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:05
2023-11-01T11:05
2023-11-01T11:05
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число отказов матерей от новорожденных, в том числе с тяжелыми заболеваниями, за последнее десятилетие снизилось в России в 4,5 раза, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. "За последнее десятилетие доля числа новорожденных от которых отказались матери, в том числе в связи с тяжелым заболеванием ребенка, имеющим неблагоприятный прогноз, в организациях родовспоможения снизилось в 4,5 раза", - сказала Котова, слова которой приводятся на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Она отметила, что с 2023 года проводится обследование новорожденных на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний. Благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций все дети с выявленными заболеваниями незамедлительно направляются для постановки на диспансерное наблюдение и обеспечение лекарственными препаратами, в том числе по линии фонда "Круг добра", пояснила Котова.
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общество, россия
В Минздраве отметили уменьшение числа отказов от новорожденных
Минздрав: число отказов от новорожденных за десять лет снизилось в 4,5 раза
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Число отказов матерей от новорожденных, в том числе с тяжелыми заболеваниями, за последнее десятилетие снизилось в России в 4,5 раза, заявила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.
"За последнее десятилетие доля числа новорожденных от которых отказались матери, в том числе в связи с тяжелым заболеванием ребенка, имеющим неблагоприятный прогноз, в организациях родовспоможения снизилось в 4,5 раза", - сказала Котова, слова которой приводятся на сайте уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
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Она отметила, что с 2023 года проводится обследование новорожденных на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний. Благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций все дети с выявленными заболеваниями незамедлительно направляются для постановки на диспансерное наблюдение и обеспечение лекарственными препаратами, в том числе по линии фонда "Круг добра", пояснила Котова.