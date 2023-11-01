https://ria.ru/20231101/nizhegorodets-1906785022.html
Подозреваемый в убийстве пенсионерки заявил, что залез к ней погреться
Подозреваемый в убийстве пенсионерки заявил, что залез к ней погреться - РИА Новости, 01.11.2023
Подозреваемый в убийстве пенсионерки заявил, что залез к ней погреться
Молодой мужчина, задержанный по подозрению в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, на причастность к которому вместе с ним проверяют его 15-летнюю... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:41
2023-11-01T18:41
2023-11-01T18:41
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Молодой мужчина, задержанный по подозрению в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, на причастность к которому вместе с ним проверяют его 15-летнюю подругу, заявил, что залез в чужой дом погреться, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в своем домовладении в Перевозском районе Нижегородской области обнаружено тело 76-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которых проверяют на причастность к преступлению. "Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина пояснил, что решил погреться в доме потерпевшей. Полагая, что в доме никто не проживает, он, разбив окно, проник в жилище. Обнаружив потерпевшую, нанес ей ножевые ранения по телу. Сокрыв тело погибшей тряпками, он позвал в дом свою знакомую, с которой они остались там ночевать. После совершенного преступления подозреваемый вместе со своей знакомой скрылся, похитив при этом из дома охотничье ружье и патроны", - говорится в сообщении регионального СУСК. Отмечается что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.
https://ria.ru/20231026/ubiystvo-1905426103.html
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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемый в убийстве пенсионерки заявил, что залез к ней погреться
Подозреваемый в убийстве женщины нижегородец заявил, что залез к ней погреться
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Молодой мужчина, задержанный по подозрению в убийстве пенсионерки в Нижегородской области, на причастность к которому вместе с ним проверяют его 15-летнюю подругу, заявил, что залез в чужой дом погреться, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Ранее региональное СУСК сообщило том, что 31 октября в своем домовладении в Перевозском районе Нижегородской области обнаружено тело 76-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которых проверяют на причастность к преступлению.
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"Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина пояснил, что решил погреться в доме потерпевшей. Полагая, что в доме никто не проживает, он, разбив окно, проник в жилище. Обнаружив потерпевшую, нанес ей ножевые ранения по телу. Сокрыв тело погибшей тряпками, он позвал в дом свою знакомую, с которой они остались там ночевать. После совершенного преступления подозреваемый вместе со своей знакомой скрылся, похитив при этом из дома охотничье ружье и патроны", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили агентству, что возможно причастные к убийству пенсионерки мужчина и девушка были опознаны по приметам и задержаны в городе Сергач. При этом мужчина при задержании оказал сопротивление полицейским. Также сообщалось, что 20-летний мужчина ранее был неоднократно судим за развратные действия, кражу и незаконный оборот наркотиков, а его 15-летняя знакомая с 27 октября находилась в розыске как без вести пропавшая.
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