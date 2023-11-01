https://ria.ru/20231101/nigay-1906717236.html

Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье

Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье - РИА Новости, 01.11.2023

Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье

Блогер Карина Нигай рассказала в сторис на своей странице в Instagram*, какие проблемы со здоровьем заработала после участия в реалити-шоу "Звезды в Африке". РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:52

2023-11-01T17:52

2023-11-01T17:52

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Блогер Карина Нигай рассказала в сторис на своей странице в Instagram*, какие проблемы со здоровьем заработала после участия в реалити-шоу "Звезды в Африке". "После "Звезд в Африке" у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я плюс 5 кг к своему нормальному весу), до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в организме, непонятно, как лечить", — поделилась Нигай. Отвечая на вопросы подписчиков знаменитость также назвала шоу прекрасным, захватывающим и рейтинговым, но призналась, что не хотела бы снова пережить этот опыт."Даже под угрозой потери работы я бы не пошла еще раз голодать, жить с этими людьми и быть под камерами 24/7. Смотреть шоу дома — весело, но быть участником вообще не весело", — резюмировала она.Карина мигай добавила, что , что до сих пор восстанавливается и налаживает питание. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

африка, россия, блогер, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес