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Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье - РИА Новости, 01.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:52 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/nigay-1906717236.html
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье - РИА Новости, 01.11.2023
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье
Блогер Карина Нигай рассказала в сторис на своей странице в Instagram*, какие проблемы со здоровьем заработала после участия в реалити-шоу "Звезды в Африке". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:52
2023-11-01T17:52
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Блогер Карина Нигай рассказала в сторис на своей странице в Instagram*, какие проблемы со здоровьем заработала после участия в реалити-шоу "Звезды в Африке". &quot;После &quot;Звезд в Африке&quot; у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я плюс 5 кг к своему нормальному весу), до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в организме, непонятно, как лечить&quot;, — поделилась Нигай. Отвечая на вопросы подписчиков знаменитость также назвала шоу прекрасным, захватывающим и рейтинговым, но призналась, что не хотела бы снова пережить этот опыт.&quot;Даже под угрозой потери работы я бы не пошла еще раз голодать, жить с этими людьми и быть под камерами 24/7. Смотреть шоу дома — весело, но быть участником вообще не весело&quot;, — резюмировала она.Карина мигай добавила, что , что до сих пор восстанавливается и налаживает питание. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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африка, россия, блогер, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Африка, Россия, Блогер, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье

Блогер Карина Мигай сказала, что после "Звезд в Африке" страдала депрессией

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкFashion-блогер, стилист и писатель Карина Нигай
Fashion-блогер, стилист и писатель Карина Нигай - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Блогер Карина Нигай рассказала в сторис на своей странице в Instagram*, какие проблемы со здоровьем заработала после участия в реалити-шоу "Звезды в Африке".
«

"После "Звезд в Африке" у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я плюс 5 кг к своему нормальному весу), до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в организме, непонятно, как лечить", — поделилась Нигай.

Отвечая на вопросы подписчиков знаменитость также назвала шоу прекрасным, захватывающим и рейтинговым, но призналась, что не хотела бы снова пережить этот опыт.
«

"Даже под угрозой потери работы я бы не пошла еще раз голодать, жить с этими людьми и быть под камерами 24/7. Смотреть шоу дома — весело, но быть участником вообще не весело", — резюмировала она.

Карина мигай добавила, что , что до сих пор восстанавливается и налаживает питание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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