https://ria.ru/20231101/nigay-1906717236.html
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье - РИА Новости, 01.11.2023
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье
Блогер Карина Нигай рассказала в сторис на своей странице в Instagram*, какие проблемы со здоровьем заработала после участия в реалити-шоу "Звезды в Африке". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:52
2023-11-01T17:52
2023-11-01T17:52
шоубиз
африка
россия
блогер
знаменитости
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906715654_0:0:2926:1647_1920x0_80_0_0_2ba43cf4dbbe4f1731fc89571b61971c.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Блогер Карина Нигай рассказала в сторис на своей странице в Instagram*, какие проблемы со здоровьем заработала после участия в реалити-шоу "Звезды в Африке". "После "Звезд в Африке" у меня была сильная депрессия, расстройство пищевого поведения (сейчас я плюс 5 кг к своему нормальному весу), до сих пор не могу вернуть свою идеальную кожу. Полнейший сбой в организме, непонятно, как лечить", — поделилась Нигай. Отвечая на вопросы подписчиков знаменитость также назвала шоу прекрасным, захватывающим и рейтинговым, но призналась, что не хотела бы снова пережить этот опыт."Даже под угрозой потери работы я бы не пошла еще раз голодать, жить с этими людьми и быть под камерами 24/7. Смотреть шоу дома — весело, но быть участником вообще не весело", — резюмировала она.Карина мигай добавила, что , что до сих пор восстанавливается и налаживает питание. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230619/st-1879182531.html
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906715654_112:0:2747:1976_1920x0_80_0_0_c5c18a95e297ca7afb0b9c384ddb73d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, блогер, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Африка, Россия, Блогер, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Участница "Звезд в Африке" рассказала, как шоу подорвало ее здоровье
Блогер Карина Мигай сказала, что после "Звезд в Африке" страдала депрессией