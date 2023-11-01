https://ria.ru/20231101/nauka-1906365436.html

В России научились защищать трубы изнутри

В России научились защищать трубы изнутри - РИА Новости, 01.11.2023

В России научились защищать трубы изнутри

Ученые ТПУ разработали вакуумную ионно-плазменную установку для нанесения защитных покрытий на внутренние стенки труб. В вузе сообщили, что импортозамещающая... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:00

2023-11-01T03:00

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Ученые ТПУ разработали вакуумную ионно-плазменную установку для нанесения защитных покрытий на внутренние стенки труб. В вузе сообщили, что импортозамещающая технология поможет решить проблему коррозии и эрозии внутренних стенок изделий, широко применяемых в нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. Презентация установки пройдет на Петербургском международном газовом форуме 2023."Цилиндрические изделия, или, если говорить проще, трубы,активно используются в различных отраслях промышленности, однако внутренние стенки подобных изделий часто подвержены коррозии и эрозии", – отметил руководитель проекта, доцент НОЦ Б.П.Вейнберга ТПУ Дмитрий Сиделев, добавив, что задача по их защите может быть решена с помощью коррозионностойких покрытий, полученных в газоразрядной плазме.По его словам, для их нанесения в Томском политехе применяют ионно-плазменные технологии, реализуемые в вакууме. "Мы наносим покрытия с помощью плазмы магнетронных источников. По нашим расчетам, это позволит значительно увеличить коррозионную стойкость", – пояснил ученый.Технология, применяемая политехниками, является импортозамещающей: похожие методы используют в Великобритании и Японии. В России технологии магнетронного осаждения применяют для решения других задач. Как утверждают эксперты, среди преимуществ технологии – сравнительно небольшая стоимость установки (от двух млн рублей, по предварительным расчетам), возможность автоматизации процесса и стабильность свойств покрытий. Кроме того, использование установки позволяет получать различные типы защитных покрытий.Как рассказал Дмитрий Сиделев, демонстрационный макет установки изготовлен и собран, технология апробирована, нанесены первые образцы покрытий. "Это покрытия из нитрида титана и оксида циркония, которые мы нанесли на внутреннюю поверхность трубы из стали 12Х18Н10Т (коррозионностойкая нержавеющая сталь аустенитного типа)", – отметил он, добавив, что подобная сталь – типовой материал для большого количества изделий, где нужны высокая коррозионная стойкость и хорошие прочностные характеристики. Кроме того, по словам ученого, она может работать в широком диапазоне температур.Установка может быть использована в нефтегазовой, химической, энергетической и автомобильной промышленностях, а также для материалов и изделий, применяемых в ядерной отрасли и тепловой энергетике.Дальнейшая судьба проекта зависит от интереса потенциальных партнеров. По словам руководителя проекта, уже есть несколько фирм, которые планируют наносить покрытия на внутренние поверхности изделий с диаметром 40–50 мм. "ПМГФ – прекрасная площадка,для того чтобы показать потенциальным инвесторам, что мы обладаем подобной технологией, готовы дорабатывать и масштабировать ее и оборудование под нужды потенциальных заказчиков", – добавил он.Работа над проектом началась в 2022 году при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет 2030". Активное участие в разработке принимают студенты бакалавриата и аспиранты Инженерной школы ядерных технологий ТПУ.

https://ria.ru/20231024/nauka-1904760581.html

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