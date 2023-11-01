Рейтинг@Mail.ru
В России научились защищать трубы изнутри - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/nauka-1906365436.html
В России научились защищать трубы изнутри
В России научились защищать трубы изнутри - РИА Новости, 01.11.2023
В России научились защищать трубы изнутри
Ученые ТПУ разработали вакуумную ионно-плазменную установку для нанесения защитных покрытий на внутренние стенки труб. В вузе сообщили, что импортозамещающая... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:00
2023-11-01T03:00
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
великобритания
япония
металл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906380392_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_203ec9116a518a3a3f08a98aa1e8ecf3.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Ученые ТПУ разработали вакуумную ионно-плазменную установку для нанесения защитных покрытий на внутренние стенки труб. В вузе сообщили, что импортозамещающая технология поможет решить проблему коррозии и эрозии внутренних стенок изделий, широко применяемых в нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. Презентация установки пройдет на Петербургском международном газовом форуме 2023.&quot;Цилиндрические изделия, или, если говорить проще, трубы,активно используются в различных отраслях промышленности, однако внутренние стенки подобных изделий часто подвержены коррозии и эрозии&quot;, – отметил руководитель проекта, доцент НОЦ Б.П.Вейнберга ТПУ Дмитрий Сиделев, добавив, что задача по их защите может быть решена с помощью коррозионностойких покрытий, полученных в газоразрядной плазме.По его словам, для их нанесения в Томском политехе применяют ионно-плазменные технологии, реализуемые в вакууме. "Мы наносим покрытия с помощью плазмы магнетронных источников. По нашим расчетам, это позволит значительно увеличить коррозионную стойкость", – пояснил ученый.Технология, применяемая политехниками, является импортозамещающей: похожие методы используют в Великобритании и Японии. В России технологии магнетронного осаждения применяют для решения других задач. Как утверждают эксперты, среди преимуществ технологии – сравнительно небольшая стоимость установки (от двух млн рублей, по предварительным расчетам), возможность автоматизации процесса и стабильность свойств покрытий. Кроме того, использование установки позволяет получать различные типы защитных покрытий.Как рассказал Дмитрий Сиделев, демонстрационный макет установки изготовлен и собран, технология апробирована, нанесены первые образцы покрытий. "Это покрытия из нитрида титана и оксида циркония, которые мы нанесли на внутреннюю поверхность трубы из стали 12Х18Н10Т (коррозионностойкая нержавеющая сталь аустенитного типа)", – отметил он, добавив, что подобная сталь – типовой материал для большого количества изделий, где нужны высокая коррозионная стойкость и хорошие прочностные характеристики. Кроме того, по словам ученого, она может работать в широком диапазоне температур.Установка может быть использована в нефтегазовой, химической, энергетической и автомобильной промышленностях, а также для материалов и изделий, применяемых в ядерной отрасли и тепловой энергетике.Дальнейшая судьба проекта зависит от интереса потенциальных партнеров. По словам руководителя проекта, уже есть несколько фирм, которые планируют наносить покрытия на внутренние поверхности изделий с диаметром 40–50 мм. "ПМГФ – прекрасная площадка,для того чтобы показать потенциальным инвесторам, что мы обладаем подобной технологией, готовы дорабатывать и масштабировать ее и оборудование под нужды потенциальных заказчиков", – добавил он.Работа над проектом началась в 2022 году при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет 2030". Активное участие в разработке принимают студенты бакалавриата и аспиранты Инженерной школы ядерных технологий ТПУ.
https://ria.ru/20231024/nauka-1904760581.html
https://ria.ru/20231012/uchenye-1902177638.html
россия
великобритания
япония
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906380392_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fad5adb775aba473fe7bc146aa018e73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, великобритания, япония, металл, коррозия металла, томский политехнический университет, томск
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Великобритания, Япония, Металл, Коррозия металла, Томский политехнический университет, Томск

В России научились защищать трубы изнутри

© пресс-служба ТПУТруба из стали 12Х18Н10Т с нанесенным защитным покрытием
Труба из стали 12Х18Н10Т с нанесенным защитным покрытием
© пресс-служба ТПУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя РИА Новости. Ученые ТПУ разработали вакуумную ионно-плазменную установку для нанесения защитных покрытий на внутренние стенки труб. В вузе сообщили, что импортозамещающая технология поможет решить проблему коррозии и эрозии внутренних стенок изделий, широко применяемых в нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности. Презентация установки пройдет на Петербургском международном газовом форуме 2023.
«

"Цилиндрические изделия, или, если говорить проще, трубы,активно используются в различных отраслях промышленности, однако внутренние стенки подобных изделий часто подвержены коррозии и эрозии", – отметил руководитель проекта, доцент НОЦ Б.П.Вейнберга ТПУ Дмитрий Сиделев, добавив, что задача по их защите может быть решена с помощью коррозионностойких покрытий, полученных в газоразрядной плазме.

По его словам, для их нанесения в Томском политехе применяют ионно-плазменные технологии, реализуемые в вакууме. "Мы наносим покрытия с помощью плазмы магнетронных источников. По нашим расчетам, это позволит значительно увеличить коррозионную стойкость", – пояснил ученый.
Микроструктура металлокерамического материала, полученного взрывным прессованием порошков - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Новые долговечные покрытия для машиностроения создали в России
24 октября, 09:00
Технология, применяемая политехниками, является импортозамещающей: похожие методы используют в Великобритании и Японии. В России технологии магнетронного осаждения применяют для решения других задач. Как утверждают эксперты, среди преимуществ технологии – сравнительно небольшая стоимость установки (от двух млн рублей, по предварительным расчетам), возможность автоматизации процесса и стабильность свойств покрытий. Кроме того, использование установки позволяет получать различные типы защитных покрытий.
Как рассказал Дмитрий Сиделев, демонстрационный макет установки изготовлен и собран, технология апробирована, нанесены первые образцы покрытий. "Это покрытия из нитрида титана и оксида циркония, которые мы нанесли на внутреннюю поверхность трубы из стали 12Х18Н10Т (коррозионностойкая нержавеющая сталь аустенитного типа)", – отметил он, добавив, что подобная сталь – типовой материал для большого количества изделий, где нужны высокая коррозионная стойкость и хорошие прочностные характеристики. Кроме того, по словам ученого, она может работать в широком диапазоне температур.
© пресс-служба ТПУИонно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
Ионно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
Ионно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
© пресс-служба ТПУ
1 из 4
© пресс-служба ТПУИонно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
Ионно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
Ионно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
© пресс-служба ТПУ
2 из 4
© пресс-служба ТПУУченые ТПУ с трубой из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
Ученые ТПУ с трубой из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
Ученые ТПУ с трубой из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
© пресс-служба ТПУ
3 из 4
© пресс-служба ТПУТруба из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
Труба из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
Труба из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
© пресс-служба ТПУ
4 из 4
Ионно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
© пресс-служба ТПУ
1 из 4
Ионно-плазменная установка для нанесения защитных покрытий
© пресс-служба ТПУ
2 из 4
Ученые ТПУ с трубой из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
© пресс-служба ТПУ
3 из 4
Труба из стали 12Х18Н10Т с нанесённым защитным покрытием
© пресс-служба ТПУ
4 из 4
Установка может быть использована в нефтегазовой, химической, энергетической и автомобильной промышленностях, а также для материалов и изделий, применяемых в ядерной отрасли и тепловой энергетике.
Дальнейшая судьба проекта зависит от интереса потенциальных партнеров. По словам руководителя проекта, уже есть несколько фирм, которые планируют наносить покрытия на внутренние поверхности изделий с диаметром 40–50 мм. "ПМГФ – прекрасная площадка,для того чтобы показать потенциальным инвесторам, что мы обладаем подобной технологией, готовы дорабатывать и масштабировать ее и оборудование под нужды потенциальных заказчиков", – добавил он.
Работа над проектом началась в 2022 году при поддержке программы Минобрнауки "Приоритет 2030". Активное участие в разработке принимают студенты бакалавриата и аспиранты Инженерной школы ядерных технологий ТПУ.
Испытания плазменного покрытия для защиты элементов ракетных и авиационных двигателей от высоких температур в Самарском университете имени Королева
Российские ученые создали покрытие для защиты авиационных двигателей
12 октября, 09:11
 
НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаВеликобританияЯпонияМеталлКоррозия металлаТомский политехнический университетТомск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала