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В Приморье служебный пес помог найти пенсионера в лесу

В Приморье служебный пес помог найти пенсионера в лесу - РИА Новости, 01.11.2023

В Приморье служебный пес помог найти пенсионера в лесу

Служебная собака в Приморье помогла полицейским найти 83-летнего пенсионера, который сутки провел в лесу, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:23

2023-11-01T03:23

2023-11-01T03:23

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Служебная собака в Приморье помогла полицейским найти 83-летнего пенсионера, который сутки провел в лесу, сообщает краевое УМВД РФ. "Поступило сообщение местной жительницы о том, что потерялся ее 83-летний отец. Женщина рассказала, что сутки назад пенсионер ушел из дома в поселке Павловск в лес и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении. Полицейские, в том числе старший сержант полиции Виктория Акулова со служебной собакой Аксель, вместе с сыном пропавшего отправились на поиски. Собака взяла запаховый след с личных вещей пенсионера. Пропавшего нашли в 12,5 километра от дома. Пес Аксель остановился около пенсионера и обозначил сигнальной позой завершение поисков. Дети мужчины поблагодарили полицейских и собаку за помощь. По данным УМВД, за 5 лет службы в полиции немецкая овчарка не раз помогала раскрывать преступления имущественного характера и задерживать причастных.

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