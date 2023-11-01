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В Приморье служебный пес помог найти пенсионера в лесу
В Приморье служебный пес помог найти пенсионера в лесу - РИА Новости, 01.11.2023
В Приморье служебный пес помог найти пенсионера в лесу
Служебная собака в Приморье помогла полицейским найти 83-летнего пенсионера, который сутки провел в лесу, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:23
2023-11-01T03:23
2023-11-01T03:23
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Служебная собака в Приморье помогла полицейским найти 83-летнего пенсионера, который сутки провел в лесу, сообщает краевое УМВД РФ. "Поступило сообщение местной жительницы о том, что потерялся ее 83-летний отец. Женщина рассказала, что сутки назад пенсионер ушел из дома в поселке Павловск в лес и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении. Полицейские, в том числе старший сержант полиции Виктория Акулова со служебной собакой Аксель, вместе с сыном пропавшего отправились на поиски. Собака взяла запаховый след с личных вещей пенсионера. Пропавшего нашли в 12,5 километра от дома. Пес Аксель остановился около пенсионера и обозначил сигнальной позой завершение поисков. Дети мужчины поблагодарили полицейских и собаку за помощь. По данным УМВД, за 5 лет службы в полиции немецкая овчарка не раз помогала раскрывать преступления имущественного характера и задерживать причастных.
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В Приморье служебный пес помог найти пенсионера в лесу
В Приморье служебный пес помог найти пенсионера, который сутки провел в лесу
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Служебная собака в Приморье помогла полицейским найти 83-летнего пенсионера, который сутки провел в лесу, сообщает краевое УМВД РФ.
«
"Поступило сообщение местной жительницы о том, что потерялся ее 83-летний отец. Женщина рассказала, что сутки назад пенсионер ушел из дома в поселке Павловск в лес и до настоящего времени его местонахождение не известно", - говорится в сообщении.
Полицейские, в том числе старший сержант полиции Виктория Акулова со служебной собакой Аксель, вместе с сыном пропавшего отправились на поиски. Собака взяла запаховый след с личных вещей пенсионера.
Пропавшего нашли в 12,5 километра от дома. Пес Аксель остановился около пенсионера и обозначил сигнальной позой завершение поисков. Дети мужчины поблагодарили полицейских и собаку за помощь.
По данным УМВД, за 5 лет службы в полиции немецкая овчарка не раз помогала раскрывать преступления имущественного характера и задерживать причастных.
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