https://ria.ru/20231101/myshi-1906579439.html

В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ

В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023

В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ

В McDonald's в британском Бирмингеме снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, при этом неясно, пострадал ли тот же ресторан, что и накануне, или... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T04:49

2023-11-01T04:49

2023-11-01T04:49

в мире

бирмингем

великобритания

палестина

mcdonald's corporation

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В McDonald's в британском Бирмингеме снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, при этом неясно, пострадал ли тот же ресторан, что и накануне, или "атаке" подвергся еще один, сообщает издание Daily Mail. Во вторник газета Evening Standard сообщила, что сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. По данным издания, такая акция протеста связана с решением ресторана быстрого питания предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. Сеть ресторанов, как писала Evening Standard, также сообщала о намерении пожертвовать продовольствие "всем тем, кто задействован в обороне государства, больниц и прилежащих районов". "McDonald's в Бирмингеме подвергся второй атаке мышей... в ходе пропалестинской акции на Хэллоуин этим вечером", - сообщает Daily Mail. Газета отмечает, что на видео, размещенных в сети, десятки мышей отчаянно снуют по полу ресторана, а его сотрудники пытаются удержать их в контейнерах для еды. Испуганные посетители наблюдают за всем происходящим. Издание уточняет, что неясно, в каком именно ресторане в Бирмингеме произошло второе нападение, однако это явно отдельный случай, поскольку планировка в ресторане на последних видео заметно отличается от той, что была на видео с первой акцией. Сведения о том, найдены ли виновники происшествия, не приводятся.

https://ria.ru/20231029/palestina-1906026302.html

https://ria.ru/20231029/aktsiya-1905987368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бирмингем, великобритания, палестина, mcdonald's corporation, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году