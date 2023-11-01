https://ria.ru/20231101/myshi-1906579439.html
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ
В McDonald's в британском Бирмингеме снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, при этом неясно, пострадал ли тот же ресторан, что и накануне, или... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T04:49
2023-11-01T04:49
2023-11-01T04:49
в мире
бирмингем
великобритания
палестина
mcdonald's corporation
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_3a2f487fb4199e38f94972e751a82c30.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В McDonald's в британском Бирмингеме снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, при этом неясно, пострадал ли тот же ресторан, что и накануне, или "атаке" подвергся еще один, сообщает издание Daily Mail. Во вторник газета Evening Standard сообщила, что сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. По данным издания, такая акция протеста связана с решением ресторана быстрого питания предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. Сеть ресторанов, как писала Evening Standard, также сообщала о намерении пожертвовать продовольствие "всем тем, кто задействован в обороне государства, больниц и прилежащих районов". "McDonald's в Бирмингеме подвергся второй атаке мышей... в ходе пропалестинской акции на Хэллоуин этим вечером", - сообщает Daily Mail. Газета отмечает, что на видео, размещенных в сети, десятки мышей отчаянно снуют по полу ресторана, а его сотрудники пытаются удержать их в контейнерах для еды. Испуганные посетители наблюдают за всем происходящим. Издание уточняет, что неясно, в каком именно ресторане в Бирмингеме произошло второе нападение, однако это явно отдельный случай, поскольку планировка в ресторане на последних видео заметно отличается от той, что была на видео с первой акцией. Сведения о том, найдены ли виновники происшествия, не приводятся.
https://ria.ru/20231029/palestina-1906026302.html
https://ria.ru/20231029/aktsiya-1905987368.html
бирмингем
великобритания
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7acab07c576bf18d80781d6a728ed91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бирмингем, великобритания, палестина, mcdonald's corporation, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бирмингем, Великобритания, Палестина, McDonald's Corporation, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ
Daily Mail: в Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции