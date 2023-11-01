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В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
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04:49 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/myshi-1906579439.html
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2023
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ
В McDonald's в британском Бирмингеме снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, при этом неясно, пострадал ли тот же ресторан, что и накануне, или... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T04:49
2023-11-01T04:49
в мире
бирмингем
великобритания
палестина
mcdonald's corporation
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В McDonald's в британском Бирмингеме снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, при этом неясно, пострадал ли тот же ресторан, что и накануне, или "атаке" подвергся еще один, сообщает издание Daily Mail. Во вторник газета Evening Standard сообщила, что сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. По данным издания, такая акция протеста связана с решением ресторана быстрого питания предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. Сеть ресторанов, как писала Evening Standard, также сообщала о намерении пожертвовать продовольствие "всем тем, кто задействован в обороне государства, больниц и прилежащих районов". "McDonald's в Бирмингеме подвергся второй атаке мышей... в ходе пропалестинской акции на Хэллоуин этим вечером", - сообщает Daily Mail. Газета отмечает, что на видео, размещенных в сети, десятки мышей отчаянно снуют по полу ресторана, а его сотрудники пытаются удержать их в контейнерах для еды. Испуганные посетители наблюдают за всем происходящим. Издание уточняет, что неясно, в каком именно ресторане в Бирмингеме произошло второе нападение, однако это явно отдельный случай, поскольку планировка в ресторане на последних видео заметно отличается от той, что была на видео с первой акцией. Сведения о том, найдены ли виновники происшествия, не приводятся.
https://ria.ru/20231029/palestina-1906026302.html
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в мире, бирмингем, великобритания, палестина, mcdonald's corporation, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бирмингем, Великобритания, Палестина, McDonald's Corporation, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, пишут СМИ

Daily Mail: в Британии снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВеликобритания
Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В McDonald's в британском Бирмингеме снова запустили мышей в рамках пропалестинской акции, при этом неясно, пострадал ли тот же ресторан, что и накануне, или "атаке" подвергся еще один, сообщает издание Daily Mail.
Во вторник газета Evening Standard сообщила, что сторонник Палестины выпустил в ресторане быстрого питания McDonald's в Бирмингеме десятки мышей, покрашенных в цвета палестинского флага. По данным издания, такая акция протеста связана с решением ресторана быстрого питания предоставить израильским военным тысячи бесплатных обедов. Сеть ресторанов, как писала Evening Standard, также сообщала о намерении пожертвовать продовольствие "всем тем, кто задействован в обороне государства, больниц и прилежащих районов".
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"McDonald's в Бирмингеме подвергся второй атаке мышей... в ходе пропалестинской акции на Хэллоуин этим вечером", - сообщает Daily Mail.
Газета отмечает, что на видео, размещенных в сети, десятки мышей отчаянно снуют по полу ресторана, а его сотрудники пытаются удержать их в контейнерах для еды. Испуганные посетители наблюдают за всем происходящим.
Издание уточняет, что неясно, в каком именно ресторане в Бирмингеме произошло второе нападение, однако это явно отдельный случай, поскольку планировка в ресторане на последних видео заметно отличается от той, что была на видео с первой акцией.
Сведения о том, найдены ли виновники происшествия, не приводятся.
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