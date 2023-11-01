https://ria.ru/20231101/myanma-1906583432.html

Россия изучает предложение Мьянмы о взаимной отмене визовых требований

Россия изучает предложение Мьянмы о взаимной отмене визовых требований - РИА Новости, 01.11.2023

Россия изучает предложение Мьянмы о взаимной отмене визовых требований

Российская сторона изучает предложение Мьянмы об отмене визовых требований на взаимной основе путем подписания соответствующего соглашения, сообщили РИА Новости РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T06:35

2023-11-01T06:35

2023-11-01T14:29

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская сторона изучает предложение Мьянмы об отмене визовых требований на взаимной основе путем подписания соответствующего соглашения, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн попросила для своих граждан безвизовый режим для въезда в Россию. Комментируя это высказывание, в российском МИД указали, что "с учетом дружественного характера отношений с Мьянмой российская сторона принимает последовательные меры по упрощению порядка взаимных поездок граждан". В ведомстве напомнили, что "на сегодняшний день успешно применяется подписанное в 2000 году российско-мьянманское межправительственное соглашение об упразднении виз для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов". "Мьянма включена в перечни иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза, а также выдается российская многократная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице", - пояснили в МИД. Там приветствуют "введенный властями Мьянмы в одностороннем порядке до 30 июня 2024 года для российских граждан безвизовый режим въезда в страну на срок до 30 дней". "Что касается отмены визовых требований на взаимной основе путем подписания соответствующего соглашения, то предложение мьянманской стороны в настоящее время изучается", - заключили в российском МИД.

https://ria.ru/20231015/vizy-1902896108.html

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мьянма, россия, в мире, новости - туризм