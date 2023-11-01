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Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 01.11.2023
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13:08 01.11.2023 (обновлено: 13:15 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/most-1906659573.html
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 01.11.2023
Крымский мост открыли для движения транспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:08
2023-11-01T13:15
крымский мост
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 10.46 по мск. Причины не назывались. При этом практически в это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231024/most-1904918506.html
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крымский мост, республика крым, общество
Крымский мост, Республика Крым, Общество
Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым 2,5 часа

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПерекрытие движения на Крымском мосту
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Перекрытие движения на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 10.46 по мск. Причины не назывались. При этом практически в это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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