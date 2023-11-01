https://ria.ru/20231101/most-1906659573.html

Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта - РИА Новости, 01.11.2023

Крымский мост открыли для движения транспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:08

2023-11-01T13:08

2023-11-01T13:15

крымский мост

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался закрытым около 2,5 часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в 10.46 по мск. Причины не назывались. При этом практически в это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231024/most-1904918506.html

республика крым

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

крымский мост, республика крым, общество