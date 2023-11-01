https://ria.ru/20231101/most-1906586679.html

На Крымском мосту открыли автомобильную часть

На Крымском мосту открыли автомобильную часть - РИА Новости, 01.11.2023

На Крымском мосту открыли автомобильную часть

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 50 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:35

2023-11-01T07:35

2023-11-01T07:37

общество

крымский мост

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ 1 ноя – РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 50 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в среду в 06.38 мск"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231101/trevoga-1906585641.html

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общество, крымский мост, республика крым, россия