https://ria.ru/20231101/moskva-1906658804.html

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве электродепо "Южное"

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве электродепо "Южное" - РИА Новости, 01.11.2023

Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве электродепо "Южное"

В Москве завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:06

2023-11-01T13:06

2023-11-01T13:06

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Строители завершают устройство основных конструкций отстойно-ремонтного корпуса – главного объекта в составе пускового комплекса электродепо "Южное". Именно здесь поезда московского метрополитена будут проходить ежедневный осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию. В корпусе общей площадью более 40 тысяч квадратных метров будут оборудованы 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Как отметил Бочкарев, при строительстве корпуса строители уложили более 30 тысяч кубометров бетона. Будущий корпус обеспечит ежедневное техническое обслуживание 30 электропоездов и ночную стоянку 25 составов, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231031/moskva-1906360530.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы