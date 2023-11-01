https://ria.ru/20231101/moskva-1906658804.html
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве электродепо "Южное"
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве электродепо "Южное" - РИА Новости, 01.11.2023
Заммэра Москвы Бочкарев рассказал о строительстве электродепо "Южное"
В Москве завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:06
2023-11-01T13:06
2023-11-01T13:06
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Строители завершают устройство основных конструкций отстойно-ремонтного корпуса – главного объекта в составе пускового комплекса электродепо "Южное". Именно здесь поезда московского метрополитена будут проходить ежедневный осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию. В корпусе общей площадью более 40 тысяч квадратных метров будут оборудованы 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Как отметил Бочкарев, при строительстве корпуса строители уложили более 30 тысяч кубометров бетона. Будущий корпус обеспечит ежедневное техническое обслуживание 30 электропоездов и ночную стоянку 25 составов, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231031/moskva-1906360530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве завершаются работы по устройству монолитных конструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо "Южное", сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Строители завершают устройство основных конструкций отстойно-ремонтного корпуса – главного объекта в составе пускового комплекса электродепо "Южное". Именно здесь поезда московского метрополитена будут проходить ежедневный осмотр и техническое обслуживание перед выходом на линию. В корпусе общей площадью более 40 тысяч квадратных метров будут оборудованы 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы
.
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Как отметил Бочкарев, при строительстве корпуса строители уложили более 30 тысяч кубометров бетона.
Будущий корпус обеспечит ежедневное техническое обслуживание 30 электропоездов и ночную стоянку 25 составов, добавляется в сообщении.