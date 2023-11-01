https://ria.ru/20231101/moskva-1906613375.html

Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов

Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов - РИА Новости, 01.11.2023

Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов

В Москве по программе реновации расселили 536 домов, из которых большую часть - 307 зданий - уже снесли, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:29

2023-11-01T10:29

2023-11-01T10:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

андрей бочкарев

москва

жилье

стройкомплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве по программе реновации расселили 536 домов, из которых большую часть - 307 зданий - уже снесли, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Старые дома расположены во всех административных округах города - на их месте будут возводиться новостройки, объекты социального назначения. В настоящее время 102 дома уже строят на месте снесенных зданий", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. С начала реализации программы новоселье отпраздновали 113,5 тысячи жителей, а в процессе переезда или оформления необходимых документов находятся 29,2 тысячи москвичей, указывается в пресс-релизе. В нем отмечается, что уже на этапе расселения старых домов организованы проектные работы, чтобы ускорить строительство нового жилья. Так, на месте запланированного сноса сейчас ведется проектирование более 140 новостроек общей площадью квартир свыше 2,7 миллиона квадратных метров. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20231101/kapremont-1906495902.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, жилье, стройкомплекс москвы