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Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов - РИА Новости, 01.11.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:29 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/moskva-1906613375.html
Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов
Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов - РИА Новости, 01.11.2023
Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов
В Москве по программе реновации расселили 536 домов, из которых большую часть - 307 зданий - уже снесли, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:29
2023-11-01T10:29
москва сегодня: мегаполис для жизни
андрей бочкарев
москва
жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве по программе реновации расселили 536 домов, из которых большую часть - 307 зданий - уже снесли, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. "Старые дома расположены во всех административных округах города - на их месте будут возводиться новостройки, объекты социального назначения. В настоящее время 102 дома уже строят на месте снесенных зданий", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. С начала реализации программы новоселье отпраздновали 113,5 тысячи жителей, а в процессе переезда или оформления необходимых документов находятся 29,2 тысячи москвичей, указывается в пресс-релизе. В нем отмечается, что уже на этапе расселения старых домов организованы проектные работы, чтобы ускорить строительство нового жилья. Так, на месте запланированного сноса сейчас ведется проектирование более 140 новостроек общей площадью квартир свыше 2,7 миллиона квадратных метров. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
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андрей бочкарев, москва, жилье, стройкомплекс москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Андрей Бочкарев, Москва, Жилье, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в Москве по программе реновации расселили более 530 домов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве по программе реновации расселили 536 домов, из которых большую часть - 307 зданий - уже снесли, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Старые дома расположены во всех административных округах города - на их месте будут возводиться новостройки, объекты социального назначения. В настоящее время 102 дома уже строят на месте снесенных зданий", - цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
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С начала реализации программы новоселье отпраздновали 113,5 тысячи жителей, а в процессе переезда или оформления необходимых документов находятся 29,2 тысячи москвичей, указывается в пресс-релизе.
В нем отмечается, что уже на этапе расселения старых домов организованы проектные работы, чтобы ускорить строительство нового жилья. Так, на месте запланированного сноса сейчас ведется проектирование более 140 новостроек общей площадью квартир свыше 2,7 миллиона квадратных метров.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Всего к настоящему времени по программе реновации построено 277 домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАндрей БочкаревМоскваЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
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