https://ria.ru/20231101/moshennichestvo-1906739643.html

Турагент в Башкирии получил более четырех лет колонии за "кешбэк"

Турагент в Башкирии получил более четырех лет колонии за "кешбэк" - РИА Новости, 01.11.2023

Турагент в Башкирии получил более четырех лет колонии за "кешбэк"

Владелец турагентства и гостиницы в башкирском Сибае похитил более 11 миллионов рублей из федерального бюджета, предоставив ложные сведения о туристах для... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:07

2023-11-01T17:07

2023-11-01T17:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

сибай

отели

кешбэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874517752_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_35b61b9d67ad79fdcca29ae69f1a72a4.jpg

УФА, 1 ноя – РИА Новости. Владелец турагентства и гостиницы в башкирском Сибае похитил более 11 миллионов рублей из федерального бюджета, предоставив ложные сведения о туристах для начисления "кешбэка" по нацпроекту, мошенник получил 4,5 года колонии, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Речь идет о собственнике туристического агентства и гостиницы "Алтынай" в Сибае, директоре ООО "Издательство "ЮжУралПечать", который признан виновным в мошенничестве в крупном размере, уточнили в ведомстве. "С января по апрель 2022 года мужчина, используя банковские счета и реквизиты 67 граждан, похитил бюджетные денежные средства в сумме более 11,6 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на частичное возмещение затрат за якобы приобретенные туры по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства, – говорится в сообщении. – На основании представленных ложных сведений об оказании этим гражданам туристических услуг в своей же гостинице на счета фиктивных постояльцев был зачислен "кешбэк" за участие в программе лояльности, который был похищен злоумышленником". Отмечается, что причиненный ущерб был частично возмещен подсудимым, кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащее ему нежилое здание стоимостью более 16 миллионов рублей был наложен арест. "Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал сумму невозмещенного ущерба в сумме более восьми миллионов рублей", – сообщает СУСК РФ по Башкирии.

https://ria.ru/20231003/turisty-1900110680.html

сибай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, сибай, отели, кешбэк