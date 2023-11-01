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Турагент в Башкирии получил более четырех лет колонии за "кешбэк"
Турагент в Башкирии получил более четырех лет колонии за "кешбэк" - РИА Новости, 01.11.2023
Турагент в Башкирии получил более четырех лет колонии за "кешбэк"
Владелец турагентства и гостиницы в башкирском Сибае похитил более 11 миллионов рублей из федерального бюджета, предоставив ложные сведения о туристах для... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:07
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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Владелец турагентства и гостиницы в башкирском Сибае похитил более 11 миллионов рублей из федерального бюджета, предоставив ложные сведения о туристах для начисления "кешбэка" по нацпроекту, мошенник получил 4,5 года колонии, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Речь идет о собственнике туристического агентства и гостиницы "Алтынай" в Сибае, директоре ООО "Издательство "ЮжУралПечать", который признан виновным в мошенничестве в крупном размере, уточнили в ведомстве. "С января по апрель 2022 года мужчина, используя банковские счета и реквизиты 67 граждан, похитил бюджетные денежные средства в сумме более 11,6 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на частичное возмещение затрат за якобы приобретенные туры по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства, – говорится в сообщении. – На основании представленных ложных сведений об оказании этим гражданам туристических услуг в своей же гостинице на счета фиктивных постояльцев был зачислен "кешбэк" за участие в программе лояльности, который был похищен злоумышленником". Отмечается, что причиненный ущерб был частично возмещен подсудимым, кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащее ему нежилое здание стоимостью более 16 миллионов рублей был наложен арест. "Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал сумму невозмещенного ущерба в сумме более восьми миллионов рублей", – сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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новости - туризм, туризм, туристы, сибай, отели, кешбэк
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сибай, Отели, Кешбэк
Турагент в Башкирии получил более четырех лет колонии за "кешбэк"
Турагент в Башкирии получил 4,5 года колонии за махинации с фиктивными клиентами
УФА, 1 ноя – РИА Новости. Владелец турагентства и гостиницы в башкирском Сибае похитил более 11 миллионов рублей из федерального бюджета, предоставив ложные сведения о туристах для начисления "кешбэка" по нацпроекту, мошенник получил 4,5 года колонии, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
Речь идет о собственнике туристического агентства и гостиницы "Алтынай" в Сибае, директоре ООО "Издательство "ЮжУралПечать", который признан виновным в мошенничестве в крупном размере, уточнили в ведомстве.
"С января по апрель 2022 года мужчина, используя банковские счета и реквизиты 67 граждан, похитил бюджетные денежные средства в сумме более 11,6 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на частичное возмещение затрат за якобы приобретенные туры по национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства, – говорится в сообщении. – На основании представленных ложных сведений об оказании этим гражданам туристических услуг в своей же гостинице на счета фиктивных постояльцев был зачислен "кешбэк" за участие в программе лояльности, который был похищен злоумышленником".
Отмечается, что причиненный ущерб был частично возмещен подсудимым, кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащее ему нежилое здание стоимостью более 16 миллионов рублей был наложен арест.
"Суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал сумму невозмещенного ущерба в сумме более восьми миллионов рублей", – сообщает СУСК РФ по Башкирии.
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