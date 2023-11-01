https://ria.ru/20231101/metro-1906603850.html
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.11.2023
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:46
2023-11-01T09:46
2023-11-01T09:46
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/msk-1906197483.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов для проверки