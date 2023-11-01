https://ria.ru/20231101/metro-1906603850.html

На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.11.2023

На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:46

2023-11-01T09:46

2023-11-01T09:46

москва

происшествия

московский метрополитен

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231030/msk-1906197483.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, московский метрополитен