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На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.11.2023
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09:46 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/metro-1906603850.html
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов - РИА Новости, 01.11.2023
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:46
2023-11-01T09:46
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231030/msk-1906197483.html
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На серой ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов

На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения поездов для проверки

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Московского метрополитена на входе в вестибюль станции "Пражская"
Логотип Московского метрополитена на входе в вестибюль станции Пражская - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Логотип Московского метрополитена на входе в вестибюль станции "Пражская". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы для проверки инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры",- говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Найденный у станции метро в Москве предмет оказался обычной болванкой
30 октября, 15:44
 
МоскваПроисшествияМосковский метрополитен
 
 
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