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В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 01.11.2023
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19:43 01.11.2023 (обновлено: 20:04 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/mediaforum-1906795038.html
В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ
В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 01.11.2023
В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ
II форум "Развитие медиа в меняющемся мире" прошел в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие было посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:43
2023-11-01T20:04
россия
москва
сша
дмитрий киселев
снг
новости агентства
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Москва, 1 ноя — РИА Новости. II форум "Развитие медиа в меняющемся мире" прошел в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие было посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств. Организатором выступила Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Пленарное заседание открыл генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Он поприветствовал участников форума, акцентировав внимание на том, что конструктивное будущее стран СНГ может быть только вместе с Россией."Если России будет нанесено так называемое "стратегическое поражение", то жизнь в странах СНГ изменится кардинально — страны станут колониями США, которые будут относиться к ним безжалостно", — подчеркнул он.Пленарное заседание было посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На тематических сессиях эксперты обсудили будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества, а также специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.В рамках тематической сессии "Telegram-каналы как самые быстрорастущие медиа" главный редактор LIFE и основатель TГ-канала SHOT Татьяна Денесюк отметила непосредственную близость Telegram-каналов с целевой аудиторией."Самое личное, что есть у современного человека, — это телефон. Туда приходит сообщения от мамы, папы, ребенка, друга и вдруг — от какого-то ТГ-канала. Мозг так устроен, что мы воспринимаем со временем адресата этого сообщения как конкретную личность, представляем, как он выглядит, что делает, как думает, как пишет тебе это сообщение", — рассказала она."Госпаблики — это один из элементов цифрового суверенитета нашей страны. Официальные страницы государственных учреждений — это удобные площадки для диалога людей с государством. Мы видим высокий спрос на этот диалог. Сейчас на госпаблики в социальных сетях подписано 46 млн уникальных пользователей. Совместно с Минцифры России и VK мы работаем над повышением качества контента в госпабликах и расширением его функционала", — заявил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.В прошедшем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие несколько сотен журналистов, политиков и экспертов из большинства государств-членов Содружества.
https://ria.ru/20231101/kurs-1906734370.html
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Наталья Макарова
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россия, москва, сша, дмитрий киселев, снг, новости агентства
Россия, Москва, США, Дмитрий Киселев, СНГ, Новости агентства
В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ

В "России сегодня" прошел второй форум "Развитие медиа в меняющемся мире"

© РИА Новости / Владимир АстапковичГендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пленарном заседании "Будущее международной журналистики" в рамках II Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Гендиректор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на пленарном заседании Будущее международной журналистики в рамках II Медиафорума стран СНГ Развитие медиа в меняющемся мире - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Гендиректор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пленарном заседании "Будущее международной журналистики" в рамках II Медиафорума стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире"
Читать ria.ru в
Москва, 1 ноя — РИА Новости. II форум "Развитие медиа в меняющемся мире" прошел в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие было посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств. Организатором выступила Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Пленарное заседание открыл генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Он поприветствовал участников форума, акцентировав внимание на том, что конструктивное будущее стран СНГ может быть только вместе с Россией.

"Если России будет нанесено так называемое "стратегическое поражение", то жизнь в странах СНГ изменится кардинально — страны станут колониями США, которые будут относиться к ним безжалостно", — подчеркнул он.

Пленарное заседание было посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ.
Мастер-класс начальника Управления по производству контента Sputnik Маргариты Некрасовой - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Вчера, 16:21
На тематических сессиях эксперты обсудили будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества, а также специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
В рамках тематической сессии "Telegram-каналы как самые быстрорастущие медиа" главный редактор LIFE и основатель TГ-канала SHOT Татьяна Денесюк отметила непосредственную близость Telegram-каналов с целевой аудиторией.
"Самое личное, что есть у современного человека, — это телефон. Туда приходит сообщения от мамы, папы, ребенка, друга и вдруг — от какого-то ТГ-канала. Мозг так устроен, что мы воспринимаем со временем адресата этого сообщения как конкретную личность, представляем, как он выглядит, что делает, как думает, как пишет тебе это сообщение", — рассказала она.
"Госпаблики — это один из элементов цифрового суверенитета нашей страны. Официальные страницы государственных учреждений — это удобные площадки для диалога людей с государством. Мы видим высокий спрос на этот диалог. Сейчас на госпаблики в социальных сетях подписано 46 млн уникальных пользователей. Совместно с Минцифры России и VK мы работаем над повышением качества контента в госпабликах и расширением его функционала", — заявил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.
Генеральный директор МИА Россия сегодня, ведущий информационно-аналитической программы Вести недели Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Киселев назвал российскую журналистику самой свободной в мире
Вчера, 11:38
В прошедшем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие несколько сотен журналистов, политиков и экспертов из большинства государств-членов Содружества.
 
РоссияМоскваСШАДмитрий КиселевСНГНовости агентства
 
 
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