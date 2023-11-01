https://ria.ru/20231101/mediaforum-1906795038.html

В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ

В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 01.11.2023

В "России сегодня" прошел медиафорум стран СНГ

II форум "Развитие медиа в меняющемся мире" прошел в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие было посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:43

2023-11-01T19:43

2023-11-01T20:04

россия

москва

сша

дмитрий киселев

снг

новости агентства

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Москва, 1 ноя — РИА Новости. II форум "Развитие медиа в меняющемся мире" прошел в Москве в среду, 1 ноября. Мероприятие было посвящено анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в странах-членах Содружества Независимых Государств. Организатором выступила Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Пленарное заседание открыл генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. Он поприветствовал участников форума, акцентировав внимание на том, что конструктивное будущее стран СНГ может быть только вместе с Россией."Если России будет нанесено так называемое "стратегическое поражение", то жизнь в странах СНГ изменится кардинально — страны станут колониями США, которые будут относиться к ним безжалостно", — подчеркнул он.Пленарное заседание было посвящено проблемам международной журналистики, информационной безопасности и взаимодействия в информационном и политическом пространстве в странах СНГ. На тематических сессиях эксперты обсудили будущее искусственного интеллекта в медиасфере, эффективные стратегии ведения Telegram-каналов, развитие русскоязычных СМИ Содружества, а также специфику подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.В рамках тематической сессии "Telegram-каналы как самые быстрорастущие медиа" главный редактор LIFE и основатель TГ-канала SHOT Татьяна Денесюк отметила непосредственную близость Telegram-каналов с целевой аудиторией."Самое личное, что есть у современного человека, — это телефон. Туда приходит сообщения от мамы, папы, ребенка, друга и вдруг — от какого-то ТГ-канала. Мозг так устроен, что мы воспринимаем со временем адресата этого сообщения как конкретную личность, представляем, как он выглядит, что делает, как думает, как пишет тебе это сообщение", — рассказала она."Госпаблики — это один из элементов цифрового суверенитета нашей страны. Официальные страницы государственных учреждений — это удобные площадки для диалога людей с государством. Мы видим высокий спрос на этот диалог. Сейчас на госпаблики в социальных сетях подписано 46 млн уникальных пользователей. Совместно с Минцифры России и VK мы работаем над повышением качества контента в госпабликах и расширением его функционала", — заявил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин.В прошедшем в Международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" медиафоруме стран СНГ приняли участие несколько сотен журналистов, политиков и экспертов из большинства государств-членов Содружества.

https://ria.ru/20231101/kurs-1906734370.html

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москва

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, сша, дмитрий киселев, снг, новости агентства