https://ria.ru/20231101/matushkin-1906772210.html
Матушкин встретился с членом Общественного совета облдумы-участником СВО
Матушкин встретился с членом Общественного совета облдумы-участником СВО - РИА Новости, 01.11.2023
Матушкин встретился с членом Общественного совета облдумы-участником СВО
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин встретился с членом Общественного совета при региональном парламенте, участником СВО Андреем Сапрыкиным, РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:01
2023-11-01T18:01
2023-11-01T18:01
тамбовская область
шебекинский район
херсонская область
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906771751_0:204:3070:1931_1920x0_80_0_0_4d44f6f64ba40db787e1d0d859b11d8b.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин встретился с членом Общественного совета при региональном парламенте, участником СВО Андреем Сапрыкиным, который осенью прошлого года ушел на фронт добровольцем, сообщает пресс-служба областной думы. В послужном списке командира одного из добровольческих подразделений – Херсонская область, луганско-донецкое направление, Шебекинский район в Белгородской области, а теперь одно из южных направлений фронта. Больше 10 человек под его командованием – тамбовчане. Домой он приехал в отпуск после ранения, однако от госпитализации на фронте отказался. По его словам, он не смог бросить своих боевых товарищей. Сапрыкин лечился в военно-полевых условиях. Лишь после выполнения боевой задачи занялся своим здоровьем. "Рад вас видеть в добром здравии и в хорошем настроении! Отрадно, что такие люди – смелые, волевые, мужественные – входят в Общественный совет при нашем региональном парламенте и являются примером доблестного служения Родине", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба. Сапрыкин удостоен медали "За храбрость" и ордена Мужества. Ранее он принимал участие в боевых действиях в Чечне, в локальных вооруженных конфликтах. В семье у Сапрыкина уже были военные. Так, его дед в годы Великой Отечественной войны был разведчиком. Отец служил в одном из подразделений министерства обороны СССР, а сын – действующий военнослужащий, имеет правительственные награды, говорится в сообщении. Боец поблагодарил председателя областной думы, а в его лице и всех депутатов регионального парламента, за помощь, которую они оказывают. "Помогали нашим ребятам и будем помогать. Каждый месяц мы собираем средства для гуманитарной помощи, для приобретения того, в чем у бойцов возникает потребность. В сентябре в составе делегации я посетил наш подшефный Краснознаменный 744 Центр связи Черноморского флота России в Севастополе. Военнослужащим была передана помощь от депутатов нашего законодательного собрания. И подобную поддержку мы и дальше будем оказывать нашим бойцам", - подчеркнул спикер Тамбовоблдумы Матушкин, слова которого приводит пресс-служба. Как сказал Сапрыкин, сейчас его долг – быть там, где он больше всего нужен. "Нам есть, что отстаивать. Это все бойцы понимают. У большинства дед воевал, отец воевал. Мы боремся за нашу страну, за ее интересы, за ее граждан, за будущее России. У всех нас общая цель. Все сконцентрированы на своем. Тыл сконцентрирован на том, чтобы помогать бойцам, а бойцы понимают, что есть боевая задача, которую надо решать", - отметил доброволец. Сейчас боец уже восстановился, скоро снова отправится на защиту Родины. Матушкин попросил его передать воинам слова поддержки. Всех их ждут дома живыми и невредимыми, и только с победой. "Все мы понимаем, какую важную задачу они сейчас выполняют. Выбор Андрея Викторовича заслуживает огромного уважения. Возможно, кто-то, как и Андрей Сапрыкин, тоже захочет встать в ряды защитников Родины. Желающие отстаивать интересы и независимость своей страны могут заключить контракт с министерством обороны или стать добровольцами. Страна нуждается в решительных храбрых защитниках, потому что цели важнее, чем победить, сейчас нет", - подчеркнул Матушкин, его цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231030/tambovschina-1906217519.html
https://ria.ru/20231027/nagrady-1905643648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекинский район, херсонская область , тамбовская областная дума
Тамбовская область, Шебекинский район, Херсонская область , Тамбовская областная Дума
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин встретился с членом Общественного совета при региональном парламенте, участником СВО Андреем Сапрыкиным, который осенью прошлого года ушел на фронт добровольцем, сообщает пресс-служба областной думы.
В послужном списке командира одного из добровольческих подразделений – Херсонская область
, луганско-донецкое направление, Шебекинский район
в Белгородской области
, а теперь одно из южных направлений фронта. Больше 10 человек под его командованием – тамбовчане. Домой он приехал в отпуск после ранения, однако от госпитализации на фронте отказался. По его словам, он не смог бросить своих боевых товарищей. Сапрыкин лечился в военно-полевых условиях. Лишь после выполнения боевой задачи занялся своим здоровьем.
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"Рад вас видеть в добром здравии и в хорошем настроении! Отрадно, что такие люди – смелые, волевые, мужественные – входят в Общественный совет при нашем региональном парламенте и являются примером доблестного служения Родине", - сказал Матушкин, которого цитирует пресс-служба.
Сапрыкин удостоен медали "За храбрость" и ордена Мужества. Ранее он принимал участие в боевых действиях в Чечне, в локальных вооруженных конфликтах.
В семье у Сапрыкина уже были военные. Так, его дед в годы Великой Отечественной войны был разведчиком. Отец служил в одном из подразделений министерства обороны СССР
, а сын – действующий военнослужащий, имеет правительственные награды, говорится в сообщении.
Боец поблагодарил председателя областной думы, а в его лице и всех депутатов регионального парламента, за помощь, которую они оказывают.
"Помогали нашим ребятам и будем помогать. Каждый месяц мы собираем средства для гуманитарной помощи, для приобретения того, в чем у бойцов возникает потребность. В сентябре в составе делегации я посетил наш подшефный Краснознаменный 744 Центр связи Черноморского флота России
в Севастополе
. Военнослужащим была передана помощь от депутатов нашего законодательного собрания. И подобную поддержку мы и дальше будем оказывать нашим бойцам", - подчеркнул спикер Тамбовоблдумы Матушкин, слова которого приводит пресс-служба.
Как сказал Сапрыкин, сейчас его долг – быть там, где он больше всего нужен.
"Нам есть, что отстаивать. Это все бойцы понимают. У большинства дед воевал, отец воевал. Мы боремся за нашу страну, за ее интересы, за ее граждан, за будущее России. У всех нас общая цель. Все сконцентрированы на своем. Тыл сконцентрирован на том, чтобы помогать бойцам, а бойцы понимают, что есть боевая задача, которую надо решать", - отметил доброволец.
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Сейчас боец уже восстановился, скоро снова отправится на защиту Родины.
Матушкин попросил его передать воинам слова поддержки. Всех их ждут дома живыми и невредимыми, и только с победой.
"Все мы понимаем, какую важную задачу они сейчас выполняют. Выбор Андрея Викторовича заслуживает огромного уважения. Возможно, кто-то, как и Андрей Сапрыкин, тоже захочет встать в ряды защитников Родины. Желающие отстаивать интересы и независимость своей страны могут заключить контракт с министерством обороны или стать добровольцами. Страна нуждается в решительных храбрых защитниках, потому что цели важнее, чем победить, сейчас нет", - подчеркнул Матушкин, его цитирует пресс-служба.