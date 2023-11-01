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Маск в шутку предложил запретить экспорт хумуса из-за конфликта в Газе

Маск в шутку предложил запретить экспорт хумуса из-за конфликта в Газе - РИА Новости, 01.11.2023

Маск в шутку предложил запретить экспорт хумуса из-за конфликта в Газе

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в шутку предложил разрешить палестино-израильский конфликт запретом на экспорт нута, из которого делают... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T00:30

2023-11-01T00:30

2023-11-01T00:30

в мире

илон маск

израиль

палестина

джо роган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в шутку предложил разрешить палестино-израильский конфликт запретом на экспорт нута, из которого делают блюдо еврейской кухни хумус. В ходе записи подкаста Джо Рогана ведущий стал рассуждать о ситуации в Израиле и о том, что "ХАМАС бомбит…". "Хумус?" - прервал его Маск и засмеялся. Роган продолжил словами о том, что "Израиль обстрелял больницу". "Мне кажется, нужно отказаться от экспорта нута, это поставит их на колени сразу", - сказал Маск, на этот раз засмеялись оба участника беседы. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8,5 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, израиль, палестина, джо роган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году