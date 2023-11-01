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Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии - РИА Новости, 01.11.2023
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Туризм
 
02:02 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/malayziya-1906428467.html
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии - РИА Новости, 01.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии
Туроператоры отмечают рост спроса на 35 процентов на новогодние поездки в Малайзию, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:02
2023-11-01T02:02
туризм
туризм
новости - туризм
малайзия
куала-лумпур
бали
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса на 35 процентов на новогодние поездки в Малайзию, сообщает АТОР.Стоимость поездки, где два дня можно провести в Куала-Лумпур, а девять – на острове Лангкави, с вылетом 28 декабря начинается от 2760 долларов на персону. Если вместо Лангкави отдыхать на Борнео, придется заплатить от 3100 долларов.Туристы часто совмещают путешествия в Малайзию с визитом в соседние страны. Прилетев на пару дней в столицу, дальше можно отправиться на полторы недели на Бали. Такое путешествие обойдется в сумму от 2865 долларов.
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малайзия
куала-лумпур
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туризм, новости - туризм, малайзия, куала-лумпур, бали, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Малайзия, Куала-Лумпур, Бали, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии

АТОР: стоимость новогоднего отдыха в Малайзии начинается от 2760 долларов

© iStock.com / Nalidsa SukprasertОстрове Лангкави, Малайзия
Острове Лангкави, Малайзия - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© iStock.com / Nalidsa Sukprasert
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса на 35 процентов на новогодние поездки в Малайзию, сообщает АТОР.
Стоимость поездки, где два дня можно провести в Куала-Лумпур, а девять – на острове Лангкави, с вылетом 28 декабря начинается от 2760 долларов на персону. Если вместо Лангкави отдыхать на Борнео, придется заплатить от 3100 долларов.
Туристы часто совмещают путешествия в Малайзию с визитом в соседние страны. Прилетев на пару дней в столицу, дальше можно отправиться на полторы недели на Бали. Такое путешествие обойдется в сумму от 2865 долларов.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМалайзияКуала-ЛумпурБалиАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехатьНовый год
 
 
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