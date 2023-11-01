https://ria.ru/20231101/malayziya-1906428467.html
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии - РИА Новости, 01.11.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии
Туроператоры отмечают рост спроса на 35 процентов на новогодние поездки в Малайзию, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T02:02
2023-11-01T02:02
2023-11-01T02:02
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малайзия
куала-лумпур
бали
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса на 35 процентов на новогодние поездки в Малайзию, сообщает АТОР.Стоимость поездки, где два дня можно провести в Куала-Лумпур, а девять – на острове Лангкави, с вылетом 28 декабря начинается от 2760 долларов на персону. Если вместо Лангкави отдыхать на Борнео, придется заплатить от 3100 долларов.Туристы часто совмещают путешествия в Малайзию с визитом в соседние страны. Прилетев на пару дней в столицу, дальше можно отправиться на полторы недели на Бали. Такое путешествие обойдется в сумму от 2865 долларов.
https://ria.ru/20231030/malayziya-1905717452.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, малайзия, куала-лумпур, бали, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Малайзия, Куала-Лумпур, Бали, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии
АТОР: стоимость новогоднего отдыха в Малайзии начинается от 2760 долларов