https://ria.ru/20231101/malayziya-1906428467.html

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии - РИА Новости, 01.11.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Малайзии

Туроператоры отмечают рост спроса на 35 процентов на новогодние поездки в Малайзию, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T02:02

2023-11-01T02:02

2023-11-01T02:02

туризм

туризм

новости - туризм

малайзия

куала-лумпур

бали

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда поехать

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост спроса на 35 процентов на новогодние поездки в Малайзию, сообщает АТОР.Стоимость поездки, где два дня можно провести в Куала-Лумпур, а девять – на острове Лангкави, с вылетом 28 декабря начинается от 2760 долларов на персону. Если вместо Лангкави отдыхать на Борнео, придется заплатить от 3100 долларов.Туристы часто совмещают путешествия в Малайзию с визитом в соседние страны. Прилетев на пару дней в столицу, дальше можно отправиться на полторы недели на Бали. Такое путешествие обойдется в сумму от 2865 долларов.

https://ria.ru/20231030/malayziya-1905717452.html

малайзия

куала-лумпур

бали

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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