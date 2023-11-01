https://ria.ru/20231101/makhachkala-1906651207.html

В Минцифры прокомментировали беспорядки в Махачкале

В Минцифры прокомментировали беспорядки в Махачкале - РИА Новости, 01.11.2023

В Минцифры прокомментировали беспорядки в Махачкале

Драматичные события в Махачкале были спровоцированы и организованы через пресловутые медиаподобные субъекты, заявила директор департамента развития массовых... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:46

2023-11-01T12:46

2023-11-01T12:46

россия

махачкала

владимир путин

александр хинштейн

владимир соловьев (телеведущий)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

институт развития интернета

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Драматичные события в Махачкале были спровоцированы и организованы через пресловутые медиаподобные субъекты, заявила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Арестованы 15 участников массовых беспорядков. В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. "События в Дагестане являются, безусловно, драматичными, но благодаря быстрым действиям, предпринятым со стороны власти... удалось быстро купировать. Да, были беспорядки, очевидно, спровоцированные, организованные, через что? Через пресловутые, вроде бы, медиаподобные субъекты", - сказала Ларина на медиафоруме стран СНГ, который проходит в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Форум организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ. На форуме, в частности, выступит председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичус. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества. В 2022 году в Первом медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906547865.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, махачкала, владимир путин, александр хинштейн, владимир соловьев (телеведущий), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, институт развития интернета, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия