https://ria.ru/20231101/litsemerie-1906736792.html

Делегация России ответила Западу, обвиняющему Москву в гибели гражданских

Делегация России ответила Западу, обвиняющему Москву в гибели гражданских - РИА Новости, 01.11.2023

Делегация России ответила Западу, обвиняющему Москву в гибели гражданских

Член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая в среду на пленарном заседании... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:27

2023-11-01T16:27

2023-11-01T16:27

обсе

австрия

россия

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ВЕНА, 1 ноя - РИА Новости. Член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ, указала на лицемерие Запада, который винит российскую сторону в гибели гражданского населения. "В завершение хотели бы обратиться к западным коллегам, которые наперебой кричат в этом зале о гибели гражданского населения и якобы "неизбирательных ударах" по украинским городам, а также пытаются поставить под вопрос моральный облик российского общества. Когда Украина обстреливает в Донбассе школы, детские сады, больницы, это не вызывает у вас эмоций или критики, так же как и то, что сектор Газа ковровыми бомбардировками стирается с лица земли, а тысячи женщин и детей на Ближнем Востоке гибнут под неутихающими обстрелами", - сказала Жданова, выступая в среду на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Представитель делегации РФ добавила, что западные коллеги забыли про жертвы агрессий США и НАТО против Ливии и Югославии. "Вам безразличны судьбы женщин Ирака и Афганистана, ставших жертвами сексуального насилия от американских и британских солдат", - добавила Жданова. Она также привела высказывание министра по социальным правам Испании Ионе Беларра, который заявил, что "Европа дорого, очень дорого заплатит за это лицемерие". "Лицемерие, когда мы проповедуем права человека по всему миру, а потом, когда приходится отстаивать их, когда приходится жить в соответствии с ними, мы не делаем ничего", - привела Жданова слова испанского министра. "Что же касается будущего "мирового порядка", о котором здесь периодически рассуждают США и Украина, то если под ним понимается гегемония Вашингтона и полная "свобода рук" стран НАТО во всем мире, то это неприемлемо не только для России, но и для всего человечества", - отметила представитель делегации РФ.

https://ria.ru/20231018/gaza-1903517532.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обсе, австрия, россия