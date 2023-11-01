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Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023
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16:09 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/lavrov-1906730670.html
Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа
Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023
Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что Москва... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:09
2023-11-01T16:09
россия
в мире
израиль
сергей лавров
оон
хамас
лига арабских государств
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что Москва выступает за прекращение огня в секторе Газа, обеспечение защиты гражданского населения и освобождение заложников, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства. "В своем выступлении Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию России в пользу скорейшего прекращения огня, обеспечения защиты гражданского населения, соблюдения норм международного гуманитарного права, открытия гумкоридоров, организации эвакуационных мероприятий из сектора Газа и освобождения заложников. Министр информировал арабских послов о предпринимаемых нашей страной шагах в Совете Безопасности ООН, направленных на прекращение кровопролития и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи в Москве. Российская сторона и представители арабского дипкорпуса на встрече отметили, что урегулирование конфликта возможно при соблюдении принципа "двух государств" с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Кроме того, главы дипмиссий арабских стран и представители ЛАГ выразили признательность за усилия РФ, направленные на деэскалацию ситуации в зоне конфликта и обеспечение гуманитарного содействия населению сектора Газа. "Высокую оценку получили усилия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа, а также по созыву 21 октября Каирского саммита мира, в ходе которого руководители государств региона представили свое видение путей выхода из порочного круга вооруженного насилия между палестинцами и израильтянами", - отмечается в сообщении по итогам встречи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/peregovory-1905464580.html
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россия, в мире, израиль, сергей лавров, оон, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, В мире, Израиль, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Лига арабских государств, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа

Лавров: Россия выступает за прекращение огня в Газе и освобождение заложников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что Москва выступает за прекращение огня в секторе Газа, обеспечение защиты гражданского населения и освобождение заложников, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.
"В своем выступлении Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию России в пользу скорейшего прекращения огня, обеспечения защиты гражданского населения, соблюдения норм международного гуманитарного права, открытия гумкоридоров, организации эвакуационных мероприятий из сектора Газа и освобождения заложников. Министр информировал арабских послов о предпринимаемых нашей страной шагах в Совете Безопасности ООН, направленных на прекращение кровопролития и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи в Москве.
Российская сторона и представители арабского дипкорпуса на встрече отметили, что урегулирование конфликта возможно при соблюдении принципа "двух государств" с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.
Кроме того, главы дипмиссий арабских стран и представители ЛАГ выразили признательность за усилия РФ, направленные на деэскалацию ситуации в зоне конфликта и обеспечение гуманитарного содействия населению сектора Газа.
"Высокую оценку получили усилия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа, а также по созыву 21 октября Каирского саммита мира, в ходе которого руководители государств региона представили свое видение путей выхода из порочного круга вооруженного насилия между палестинцами и израильтянами", - отмечается в сообщении по итогам встречи.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов (в центре) и член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук (справа) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В МИД России раскрыли детали переговоров с ХАМАС
26 октября, 18:08
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
РоссияВ миреИзраильСергей ЛавровООНХАМАСЛига арабских государствОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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