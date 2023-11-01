https://ria.ru/20231101/lavrov-1906730670.html

Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа

Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа - РИА Новости, 01.11.2023

Лавров призвал к прекращению огня в секторе Газа

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что Москва... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:09

2023-11-01T16:09

2023-11-01T16:09

россия

в мире

израиль

сергей лавров

оон

хамас

лига арабских государств

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главами дипломатических миссий арабских стран и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил, что Москва выступает за прекращение огня в секторе Газа, обеспечение защиты гражданского населения и освобождение заложников, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства. "В своем выступлении Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию России в пользу скорейшего прекращения огня, обеспечения защиты гражданского населения, соблюдения норм международного гуманитарного права, открытия гумкоридоров, организации эвакуационных мероприятий из сектора Газа и освобождения заложников. Министр информировал арабских послов о предпринимаемых нашей страной шагах в Совете Безопасности ООН, направленных на прекращение кровопролития и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ по итогам встречи в Москве. Российская сторона и представители арабского дипкорпуса на встрече отметили, что урегулирование конфликта возможно при соблюдении принципа "двух государств" с созданием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Кроме того, главы дипмиссий арабских стран и представители ЛАГ выразили признательность за усилия РФ, направленные на деэскалацию ситуации в зоне конфликта и обеспечение гуманитарного содействия населению сектора Газа. "Высокую оценку получили усилия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси по оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа, а также по созыву 21 октября Каирского саммита мира, в ходе которого руководители государств региона представили свое видение путей выхода из порочного круга вооруженного насилия между палестинцами и израильтянами", - отмечается в сообщении по итогам встречи. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231026/peregovory-1905464580.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, израиль, сергей лавров, оон, хамас, лига арабских государств, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году