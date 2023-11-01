https://ria.ru/20231101/kuzmichev-1906689248.html

Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявят обвинения

Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявят обвинения - РИА Новости, 01.11.2023

Задержанному во Франции россиянину Кузьмичеву предъявят обвинения

Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев в среду предстанет перед судом, ему будут предъявлены обвинения,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:16

2023-11-01T14:16

2023-11-01T14:32

франция

в мире

альфа-групп

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Задержанный во Франции российский бизнесмен, совладелец "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев в среду предстанет перед судом, ему будут предъявлены обвинения, сообщили РИА Новости в Национальной финансовой прокуратуре (PNF)."Во второй половине дня г-н Кузьмичев предстанет перед судьей с тем, чтобы ему предъявили обвинения", - сообщили в PNF. Таким образом, несмотря на истечение максимального срока задержания в 48 часов, Кузьмичев продолжает оставаться под стражей.Как сообщили в прокуратуре, по предъявлении ему обвинений Кузьмичев может быть отправлен во временное заключение или помещен под судебный контроль.Как ранее сообщили РИА Новости в прокуратуре, Кузьмичев был задержан в понедельник утром в департаменте Вар на юге Франции. На принадлежащих ему объектах недвижимости, включая виллу на Лазурном Берегу и парижскую квартиру, прошли обыски в рамках предварительного расследования отмывания денег, налоговых преступлений и нарушения международных санкций.

https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, альфа-групп, санкции в отношении россии