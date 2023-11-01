https://ria.ru/20231101/kusty-1906716022.html

В Крыму в прицепе автомобиля обнаружили 21 килограмм конопли

В Крыму в прицепе автомобиля обнаружили 21 килограмм конопли - РИА Новости, 01.11.2023

В Крыму в прицепе автомобиля обнаружили 21 килограмм конопли

В Крыму в прицепе автомобиля обнаружили более 20 килограммов конопли, водитель заявил, что вез её в поле, чтобы уничтожить, сообщила пресс-служба МВД по... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:26

2023-11-01T15:26

2023-11-01T15:26

происшествия

симферополь

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. В Крыму в прицепе автомобиля обнаружили более 20 килограммов конопли, водитель заявил, что вез её в поле, чтобы уничтожить, сообщила пресс-служба МВД по республике. "Во время осмотра кузова буксируемого транспорта полицейские обнаружили в нём части растений со специфическим запахом. Экспертиза установила, что в прицепе находились кусты конопли общим весом 21 кг", - говорится в сообщении. За рулем автомобиля был 36-летний симферополец. Его остановили автоинспекторы во время несения службы на дороге Симферополь – Николаевка вблизи села Дубки для проверки груза и документов. "Стражам правопорядка водитель рассказал, что утром возле дома обнаружил наркосодержащие растения. Погрузив саженцы в транспорт, по его словам, он вёз их в поле, чтобы уничтожить", - отметили в пресс-службе. Полицией возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, хранение и перевозку наркотических средств.

https://ria.ru/20230727/polyak-1886624492.html

https://ria.ru/20231031/kokain-1906467550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, симферополь, авто