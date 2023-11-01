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Курс доллара снизился на 30 копеек

Курс доллара снизился на 30 копеек - РИА Новости, 01.11.2023

Курс доллара снизился на 30 копеек

Рубль начал первые торги ноября с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:06

2023-11-01T07:06

2023-11-01T08:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Рубль начал первые торги ноября с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7:06 мск снизился на 30 копеек, достигнув 93,10 рубля.Евро упал на 39 копеек и стал стоить 98,45 рубля.Юань ослаб лишь на одну копейку, снизившись до 12,68 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа