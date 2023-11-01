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Курс доллара снизился на 30 копеек
Курс доллара снизился на 30 копеек - РИА Новости, 01.11.2023
Курс доллара снизился на 30 копеек
Рубль начал первые торги ноября с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:06
2023-11-01T07:06
2023-11-01T08:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Рубль начал первые торги ноября с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7:06 мск снизился на 30 копеек, достигнув 93,10 рубля.Евро упал на 39 копеек и стал стоить 98,45 рубля.Юань ослаб лишь на одну копейку, снизившись до 12,68 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара снизился на 30 копеек
Курс доллара на Московской бирже утром снизился до 93,10 рубля, юаня — до 12,68
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Рубль начал первые торги ноября с укрепления к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7:06 мск снизился на 30 копеек, достигнув 93,10 рубля.
Евро упал на 39 копеек и стал стоить 98,45 рубля.
Юань ослаб лишь на одну копейку, снизившись до 12,68 рубля.