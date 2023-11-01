https://ria.ru/20231101/kuba-1906629297.html

На Кубе снова перенесли вылет ранее задержанного рейса "России" в Москву

На Кубе снова перенесли вылет ранее задержанного рейса "России" в Москву - РИА Новости, 01.11.2023

На Кубе снова перенесли вылет ранее задержанного рейса "России" в Москву

Вылет ранее задержанного по техническим причинам рейса авиакомпании "Россия" Варадеро — Москва, переносится еще на десять часов, пассажирам будут предоставлены... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:27

2023-11-01T11:27

2023-11-01T17:45

москва

куба

варадеро

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906634614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0543cdf1d65a6db716d57edc8a6667da.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вылет ранее задержанного по техническим причинам рейса авиакомпании "Россия" Варадеро — Москва, переносится еще на десять часов, пассажирам будут предоставлены напитки и горячее питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.Прямой рейс авиакомпании "Россия" SU 6928, следующий из аэропорта города Варадеро (Куба) в Москву, должен был вылететь в 19:10 31 октября (2:10, 1 ноября мск). Официальный сайт авиаперевозчика сначала сообщил о переносе вылета на 4:40 мск, затем на 5:40 мск и позже — на 10:00 на 1 ноября. Перелет должен был осуществлять лайнер Boeing 777 авиакомпании "Россия" группы компаний "Аэрофлот"."Вылет рейса SU/FV6928 Варадеро — Москва (Шереметьево) был отложен по техническим причинам. Из-за длительного полетного времени по маршруту после устранения неисправности рабочее время экипажа окончилось. Он отправился в гостиницу, где предоставлен обязательный отдых. Вылет переносится на десять часов. Пассажирам будут предоставлены напитки и горячее питание", — говорится в сообщении компании.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что по состоянию на 1:00 по Гаване (8:00 мск) 1 ноября 2023 года несколько сотен российских туристов, возвращающихся с отдыха на Кубе в Москву, находились в зале ожидания аэропорта имени Хуана Гуальберто Гомеса в Варадеро. Среди пассажиров много детей. Так же этим рейсом летит группа китайских дипломатов и несколько инвалидов-колясочников.Все пассажиры пребывали в транзитной зоне аэропорта.

https://ria.ru/20231025/kuba-1905153291.html

https://ria.ru/20230921/yakhty-1897756200.html

москва

куба

варадеро

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, куба, варадеро, новости - туризм